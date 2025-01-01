Przedmiotem przypominającym broń palną groził pasażerowi autobusu. 36-latek w rękach policjantów Powrót Drukuj W codziennej służbie policjanci wielokrotnie spotykają się z osobami, których zachowanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych. Do takiego zdarzenia doszło 17 marca br. w jednym z autobusów komunikacji miejskiej na terenie Jeleniej Góry. Dzięki czujności dyżurnego oraz szybkiej reakcji funkcjonariuszy zatrzymano mężczyznę, który przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną groził innemu pasażerowi pozbawieniem życia. 36-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 36-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o groźby karalne.

Z ustaleń wynika, że 17 marca bieżącego roku, około godziny 21.00 jeden z pasażerów autobusu komunikacji miejskiej, posługując się przedmiotem przypominającym broń, groził innemu podróżnemu pozbawieniem życia. Powodem agresji miało być to, że pokrzywdzony prowadził rozmowę z inną osobą w trakcie jazdy. Po opuszczeniu autobusu przez sprawcę, pokrzywdzony niezwłocznie poinformował o zdarzeniu kierowcę.

O całej sytuacji zostali powiadomieni policjanci, którzy natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Przełom nastąpił 19 marca br. , kiedy dyżurny Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył na jednej z ulic mężczyznę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego. Funkcjonariusz na bieżąco przekazywał informacje o jego przemieszczaniu się policjantom z zespołu kryminalnego. Dzięki tej współpracy podejrzewany został zatrzymany już kilka minut po otrzymaniu zgłoszenia.

Okazał się nim 36-letni mieszkaniec Jeleniej Góry. W trakcie czynności ustalono, że mężczyzna posiadał atrapę broni - pistolet na kulki.

36-latek został umieszczony w policyjnym areszcie. 20 marca br. usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec mieszkańca Jeleniej Góry. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Decyzją prokuratora wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

Mieszkańcy muszą pamiętać, że w przypadku, gdy są pokrzywdzonymi w sprawie o wykroczenie czy przestępstwo, konieczne jest złożenie zawiadomienia w najbliższej jednostce Policji, celem podjęcia odpowiednich czynności. Zgłoszenie na numer alarmowy nie jest jednoznaczne z prowadzeniem postępowania w danej sprawie.

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp. Edyta Bagrowska

