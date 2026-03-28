Kolejne skuteczne uderzenie w nielegalny hazard Data publikacji 28.03.2026 Powrót Drukuj W wyniku skrupulatnej i wytężonej pracy operacyjnej, mundurowi legnickiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego doprowadzili do ujawnienia i zlikwidowania nielegalnego punktu hazardowego. Działania te były efektem pracy operacyjnej oraz precyzyjnie zaplanowanej akcji, której rezultatem było zabezpieczenie pięciu nielegalnie działających automatów do gier hazardowych. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Ponadto za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tysięcy złotych od jednego automatu.

Dzięki wytężonej pracy operacyjnej mundurowych Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego wczoraj 27 marca br. przeprowadzone zostały działania, które doprowadziła do ujawnienia i zlikwidowania nielegalnego punktu hazardowego.

Skrupulatna analiza informacji oraz starannie zaplanowanie działania pozwoliły na zabezpieczenie nielegalnie działających pięciu automatów. Mundurowi, wykonując czynności procesowe potwierdzili, że urządzenia były wykorzystywane do prowadzenia gier o charakterze losowym. Co ważniejsze działalność ta odbywała się bez wymaganej koncesji, stanowiąc poważne naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych.

Podczas sprawdzenia pomieszczenia, w którym prowadzona była działalność funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli znaczą ilość gotówki pochodzącej z tego przestępczego procederu. W toku prowadzonych czynności zatrzymana została 58-letnia kobieta (mieszkanka Legnicy). Właścicielce nielegalnych automatów przedstawione zostaną zarzuty dotyczące urządzania i prowadzenia gier hazardowych bez stosownej koncesji.

Zabezpieczenie takich punktów jest niezwykle istotne, ponieważ nielegalnie działające automaty do gier hazardowych, poza łamaniem prawa, stanowią poważne zagrożenie społeczne. Hazard uzależnia i może prowadzić do nieodwracalnych skutków zarówno dla graczy, jak i ich rodzin.

Przypominamy, że za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tysięcy złotych od jednego automatu. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

st. asp. Łukasz Porębski