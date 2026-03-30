Nadmierna prędkość pozostaje główną przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Policjanci drogówki wyeliminowali z ruchu kolejnego pirata drogowego Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących samochodami pozostaje główną przyczyną najtragiczniejszych wypadków i groźnych zdarzeń drogowych. Z tego powodu mundurowi prowadzą intensywne kontrole ruchu drogowego. Chcąc ograniczyć liczbę tych zdarzeń, dolnośląscy policjanci w trakcie codziennej służby dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu wykonując czynności służbowe drodze ekspresowej S-5 zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Skody - mężczyzna pędził z prędkością 210 km/h. Za swoje zachowanie został surowo ukarany. Konsekwencją wykroczeń w ruchu drogowym był wysoki mandat karny.

Pomimo realizacji codziennych zadań związanych z wykrywaniem sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, dolnośląscy policjanci przeprowadzają regularnie kontrole mające na celu zintensyfikowanie kontroli w miejscach, gdzie do zdarzeń drogowych dochodzi najczęściej. Rażące przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym zakończyło się natychmiastową interwencją tym razem mundurowych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W ubiegłą środę 25 marca br. policjanci ruchu drogowego prowadzili intensywne kontrole na drodze ekspresowej S-5. W trakcie wykonywania rutynowych czynności na 135 km wskazanej drogi ekspresowej policjanci dostrzegli kierującego samochodem osobowym marki Skoda, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Na ograniczeniu do 120 km/h mężczyzna pędził z zawrotną prędkością 210 km/h.

Ostatecznie zatrzymany do kontroli drogowej kierowca skody otrzymał mandat w kwocie 2500 zł. Ponadto na jego „konto” powędrowało, aż 15 punktów karnych.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków drogowych.

Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Jak podkreślają, chwila brawury może prowadzić do tragedii, a stanowcze działania policji mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach całego powiatu.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu