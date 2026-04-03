Przedświąteczna kradzież udaremniona Data publikacji 03.04.2026 Powrót Drukuj Okres przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi to czas wzmożonych zakupów i przygotowań. Niestety nie brakuje również osób, które próbują wykorzystać ten okres do popełnienia przestępstw. Na szczęście dzięki czujności mieszkańca Złotoryi oraz szybkiej reakcji policjantów, 26-letni sprawca kradzieży został zatrzymany, a skradziony towar odzyskany.

Do zdarzenia doszło na zapleczu jednego ze sklepów w Złotoryi. Mężczyzna, wykorzystując chwilową nieuwagę pracowników, dostał się do części magazynowej, skąd przy użyciu wózka sklepowego oraz koszyka zakupowego, wyniósł artykuły spożywcze i alkoholowe o łącznej wartości blisko 1200 złotych.

Chwilę później mężczyzna został zauważony przez jednego z mieszkańców, który zwrócił uwagę, że ten prowadzi wózek sklepowy wypełniony artykułami różnego rodzaju i podejrzanie się rozgląda, więc zdecydował się zgłosić ten fakt na Policję. Funkcjonariusze bezzwłocznie udali się na miejsce, gdzie podjęli interwencję wobec 26-letniego mężczyzny. Ustalili, że artykuły spożywcze i alkoholowe pochodziły z jednego z okolicznych sklepów. Złodziej był dobrze znany policjantom, gdyż niejednokrotnie dokonywał kradzieży sklepowych.

Został natychmiast zatrzymany i osadzony w policyjnej celi, natomiast skradziony towar powrócił na półki sklepowe. 26-latek usłyszał zarzut kradzieży, za którą grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że okres przedświąteczny, mimo swojej wyjątkowej atmosfery, wymaga również zachowania szczególnej ostrożności – zarówno ze strony właścicieli sklepów, jak i klientów. Policjanci nieustannie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i reagują na wszelkie przypadki łamania prawa.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Złotoryi

mł. asp. Kamil Szpatowski

