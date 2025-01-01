Ślubowanie nowych funkcjonariuszy dolnośląskiej Policji Powrót Drukuj Wczoraj odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy zasilą szeregi dolnośląskiej Policji. Rotę ślubowania wypowiedziało 97 osób, rozpoczynając tym samym swoją służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Uroczystość miała podniosły i wyjątkowy charakter. W wydarzeniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki wraz z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Norbertem Kurendą i Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Krzysztofem Kumaszką. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu pogratulował nowo przyjętym policjantom wyboru tej wymagającej, ale niezwykle odpowiedzialnej drogi zawodowej. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie służby publicznej oraz gotowości do niesienia pomocy innym.

Ślubowanie to ważny moment zarówno dla samych funkcjonariuszy, ich rodzin jak i dla całej formacji. Nowo przyjęci policjanci już wkrótce rozpoczną szkolenie, podczas którego zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia służby.

Służba w Policji to nie tylko praca, ale przede wszystkim misja i zobowiązanie wobec społeczeństwa. Dzisiejsza uroczystość była wyrazem szacunku dla tej służby oraz symbolicznym początkiem nowego etapu w życiu 97 funkcjonariuszy. 50 z nich zasili szeregi Oddziałów Prewencji Policji we Wrocławiu, Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Legnicy, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Pozostali policjanci będą służyć na terenach powiatów województwa dolnośląskiego.

Nowym policjantkom i policjantom życzymy wytrwałości, satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu sukcesów zawodowych.

W tym roku kolejne przyjęcia planowane są:

9 lipca 2026 roku

16 września 2026 roku

17 listopada 2026 roku

30 grudnia 2026 rok

Dolnośląska Policja zaprasza w swoje szeregi. Zapoznaj się z informacją znajdującą się w zakładce Służba w Policji i zostań jednym z nas!