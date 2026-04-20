Policjant z dolnośląskiego Wydziału Konwojowego pomógł swojemu bliźniakowi genetycznemu i oddał szpik Data publikacji 20.04.2026 Powrót Drukuj St. post. Wiktor Wyglądacz z Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu oddał szpik swojej bliźniczce genetycznej z innego kraju. W bazie Fundacji DKMS zarejestrowany był od 2024r. Niecałe 2 lata, by zostać dawcą. Ten niezwykle skromny chłopak wykazał się ogromnym sercem, bo jak wspomniał: nie miałem żadnych wątpliwości, by oddać szpik. Nie bałem się.

Fundacja DKMS to niezależna organizacja non-profit. Ich misją jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku. Jako dawca w 2024r. zgłosił się do rejestracji st. post. Wiktor Wyglądacz. Był wówczas słuchaczem Szkoły Policji w Pile i to właśnie tam przyszła mu pierwsza myśl, że w ten sposób też może pomóc. Niecałe dwa lata po zarejestrowaniu się dostał telefon, że prawdopodobnie znalazł się jego bliźniak genetyczny. A w zasadzie bliźniaczka, bo wie, że to dorosła kobieta z innego kraju. Szereg badań, testów, aż w końcu dzięki uprzejmości Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oddał szpik dla swojej bliźniaczki.

Jak opowiadał cała procedura trwała ok. 5 godzin i pobranie odbyło się metodą tzw. z krwi obwodowej. Na pytanie czy się bał i czy miał choć cień wątpliwości, Wiktor mówi wprost: w ogóle się nie bałem i nie miałem też żadnych wątpliwości. Jak mogę komuś pomóc, to dlaczego mam tego nie zrobić? Dla mnie to oczywiste.

Jest bardzo ciekawy, kto jest biorcą. Chciałby się dowiedzieć czy wszystko poszło zgodnie z założeniami i jak się czuje po przeszczepie. Natomiast zdaje sobie sprawę, że taki kontakt jest możliwy tylko wtedy, kiedy obie strony wyrażą na to zgodę i odbywa się poprzez anonimową korespondencję poprzez Fundację DKMS.

Decyzja naszego kolegi to piękny przykład odwagi i poświęcenia. Pokazuje, że bohaterstwo nie kończy się na służbie – trwa również życiu prywatnym. Jego postawa, jak i wszystkich dawców, zasługuje na uznanie i szacunek.

Zachęcamy wszystkich do dołączenia do rodziny dawców. Każdy z nas ma swojego bliźniaka genetycznego na świecie. Możesz pomóc i Ty.

Dolnośląska Policja niejednokrotnie przeprowadza akcje rejestracji dawców wspólnie z Fundacją DKMS. W ostatnim czasie szczególnie dla nas ważną, gdyż swojego bliźniaka genetycznego poszukuje nasz kolega w granatowym mundurze.

Damian służy w jaworskiej Policji od 9 lat. Jest mężem i tatą dwóch wspaniałych chłopców. Po raz drugi walczy z ostrą białaczką szpikową. Przeszedł już przeszczep i leczenie. Niestety choroba wróciła. Jego szansą może być Dawca niespokrewniony.

Zachęcamy do rejestracji.

asp. szt. Monika Kaleta

Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu