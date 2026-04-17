Uderzenie w przestępczość samochodową: Policjanci zlikwidowali „dziuplę” w powiecie kłodzkim Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Skuteczna akcja policjantów z Kłodzka i Wrocławia w jednej z miejscowości na terenie powiatu kłodzkiego. Pod przykrywką legalnego handlu częściami, 45-letni mężczyzna ukrywał skradzione za granicą podzespoły pochodzące z luksusowych aut. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. silnik od Mercedesa GLE oraz quada, a podejrzany usłyszał już zarzuty za paserstwo.

Wczoraj funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, wspierani przez specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz biegłego z zakresu mechanoskopii, przeprowadzili skuteczną realizację wymierzoną w handel kradzionymi częściami samochodowymi. Działania operacyjne doprowadziły śledczych do jednej z hal magazynowych zlokalizowanych na terenie powiatu.

Podczas szczegółowego przeszukania obiektu należącego do 45-latka, który oficjalnie prowadził działalność gospodarczą związaną z handlem częściami zamiennymi, policjanci ujawnili szereg przedmiotów pochodzących z przestępstw.

Kradzione podzespoły i pojazdy pochodziły z Niemiec. W wyniku podjętych czynności procesowych, funkcjonariusze zabezpieczyli:

Trzy silniki samochodowe, z czego dwa posiadały wyraźne ślady ingerencji w postaci zatartych i przebitych numerów seryjnych.

Trzeci z zabezpieczonych silników, po sprawdzeniu w bazach danych, okazał się jednostką napędową pochodzącą z luksusowego Mercedesa GLE, skradzionego niedawno na terenie Niemiec.

Pojazd typu quad marki Kymco (Kwang Yang), który również figurował w systemach jako utracony w wyniku kradzieży u naszych zachodnich sąsiadów.

Obecny na miejscu właściciel firmy został natychmiast zatrzymany, a po zakończeniu czynności procesowych w magazynie, przewieziony i osadzony w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych celem dalszych wyjaśnień.

Skuteczna współpraca kryminalnych z Kłodzka z wydziałem zajmującym się przestępczością samochodową z Wrocławia pozwoliła na szybkie zabezpieczenie nielegalnego towaru i przerwanie przestępczego procederu. Kluczowy był również udział biegłego, który na miejscu potwierdził ingerencję w znaki identyfikacyjne podzespołów.

Obecnie w sprawie prowadzone jest postępowanie pod kątem paserstwa i sprawdzane są wątki, czy zatrzymany mężczyzna handlował kradzionymi częściami na szerszą skalę.

Policja przypomina, że za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

asp. Paweł Noga

Źródło: KPP w Kłodzku

asp. Tobiasz Fąfara

