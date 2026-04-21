„Kryzys-26” - policjanci wraz z innymi służbami doskonalili działania w sytuacjach m.in. zagrożenia terrorystycznego Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj Na terenie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu przeprowadzono składające się z kilku epizodów ćwiczenia pk. „Kryzys-26”, w których istotną rolę odegrali funkcjonariusze dolnośląskiej Policji. W działaniach uczestniczyli m.in. policyjni kontrterroryści oraz negocjatorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy wspólnie z przedstawicielami innych służb, m.in. żołnierzami i strażakami, doskonalili procedury reagowania w sytuacjach o charakterze kryzysowym.

Głównym celem przedsięwzięcia było sprawdzenie skuteczności współpracy między służbami, w tym przede wszystkim czasu reakcji, koordynacji działań oraz praktycznego zastosowania obowiązujących procedur w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych zagrożeń.



Jednym z kluczowych epizodów podczas ćwiczeń „Kryzys-26” był scenariusz zakładający wtargnięcie uzbrojonego napastnika do budynku dydaktycznego Akademii Wojsk Lądowych i wzięcie zakładników. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu do działań skierowani zostali policyjni kontrterroryści oraz negocjatorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.



Na miejscu funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do rozpoznania sytuacji, zapoznali się z planami obiektu oraz powołano sztab kryzysowy, umożliwiający sprawne zarządzanie działaniami. Równolegle policyjny negocjator prowadził rozmowy z napastnikiem, dążąc do pokojowego rozwiązania sytuacji i uwolnienia przetrzymywanych osób.



W związku z realnym zagrożeniem życia zakładników oraz brakiem efektów negocjacji, podjęto decyzję o siłowym rozwiązaniu tej niezwykle niebezpiecznej sytuacji. Policyjni kontrterroryści przeprowadzili szturm, w wyniku którego uwolniono wszystkie osoby oraz obezwładniono napastnika. Po zakończeniu działań funkcjonariusze dokładnie sprawdzili obiekt pod kątem ewentualnych dodatkowych zagrożeń.



Istotnym aspektem ćwiczeń był również ich wymiar edukacyjny, bowiem m.in. policjanci na żywo omawiali ze studentami i uczestnikami ćwiczeń zasady postępowania w sytuacji zagrożenia, w tym tzw. procedurę „4U”: „Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak”. Podkreślano znaczenie właściwej reakcji świadków zdarzenia, która może mieć kluczowy wpływ na bezpieczeństwo własne oraz innych osób.



Ćwiczenia „Kryzys-26” obejmowały również inne scenariusze zagrożeń, takie jak pożar obiektu czy skażenie chemiczne. W tych epizodach policjanci współpracowali z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, zespołami ratownictwa medycznego oraz wojskiem, zabezpieczając teren działań, wspierając ewakuację oraz dbając o bezpieczeństwo uczestników.



Udział w tego typu przedsięwzięciach pozwala funkcjonariuszom doskonalić umiejętności działania w warunkach dużej presji czasu oraz w sytuacjach wymagających ścisłej koordynacji między różnymi służbami. To również okazja do weryfikacji przyjętych procedur oraz wypracowania jeszcze skuteczniejszych rozwiązań na przyszłość.



Ćwiczenia trwały trzy dni i zaangażowały kilkuset funkcjonariuszy oraz przedstawicieli innych służb. Dla dolnośląskich policjantów był to kolejny ważny sprawdzian gotowości do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.