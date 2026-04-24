Dolnośląscy policjanci w centrum największych ćwiczeń dekady – OLEK 2026 - Bieżące informacjePolicja Dolnośląska

Dolnośląscy policjanci w centrum największych ćwiczeń dekady – OLEK 2026

Data publikacji 24.04.2026
Ataki terrorystyczne, eksplozje i sytuacje zakładnicze – to tylko część scenariuszy, z którymi mierzyły się służby podczas wojewódzkich ćwiczeń „OLEK 2026”. Dolnośląska Policja brała udział we wszystkich epizodach, jednak w dwóch z nich, obejmujących zdarzenia o charakterze terrorystycznym w obiekcie strategicznym oraz w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, odegrała kluczową rolę, realizując działania związane z neutralizacją zagrożeń, ratowaniem życia i przywracaniem bezpieczeństwa. W ćwiczeniach, które były największym tego typu przedsięwzięciem w regionie od dekady, swój profesjonalizm i wyjątkowe umiejętności zaprezentowały najbardziej wyspecjalizowane policyjne jednostki z Dolnego Śląska.

Dolnośląscy policjanci po raz kolejny potwierdzili swoją gotowość do działania w najbardziej wymagających i dynamicznych sytuacjach kryzysowych. W ramach wojewódzkich ćwiczeń „OLEK 2026” funkcjonariusze wzięli udział w kilkunastu epizodach, jednak to dwa z nich – o charakterze terrorystycznym – stanowiły najpoważniejszy sprawdzian umiejętności, koordynacji i skuteczności działań policyjnych.

Pierwszy z kluczowych epizodów rozegrał się na terenie jednego z obiektów strategicznych we Wrocławiu. Scenariusz zakładał wtargnięcie uzbrojonych napastników, którzy po obezwładnieniu ochrony podłożyli ładunek wybuchowy i wzięli zakładników. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne siły, w tym Grupę Realizacyjną z KMP we Wrocławiu, kontrterrorystów z SPKP we Wrocławiu, negocjatorów, Nieetatową Grupę Rozpoznania Minersko–Pirotechnicznego wraz przewodnikiem z psem służbowym - wyspecjalizowanym w wyszukiwaniu materiałów wybuchowych oraz Mobilne Centrum Monitoringu, gdzie utworzony został punkt dowodzenia. Działania wspierała załoga policyjnego śmigłowca, zapewniając rozpoznanie z powietrza oraz wsparcie koordynacyjne. Kluczowe znaczenie miała szybka izolacja zagrożenia, skuteczne prowadzenie negocjacji oraz neutralizacja potencjalnych ładunków wybuchowych.

Drugi z wiodących epizodów miał miejsce w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie doszło do symulowanego ataku terrorystycznego z użyciem materiałów wybuchowych. W wyniku eksplozji pojawiła się duża liczba osób poszkodowanych, co wymagało natychmiastowego wdrożenia procedur ratowniczych i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce, podejmując działania zmierzające do neutralizacji zagrożenia, ewakuacji osób oraz wsparcia służb medycznych. W akcji, oprócz wrocławskich kontrterrorystów i policjantów wrocławskiej komendy miejskiej, uczestniczyły także grupy realizacyjne CBŚP i wałbrzyskiej komendy miejskiej oraz funkcjonariusze wrocławskiego oddziału prewencji. Analogicznie do poprzedniego epizodu rozgrywanego na terenie jednego z obiektów strategicznych we Wrocławiu, w działaniach w siedzibie DUW swoje czynności prowadził negocjator, Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko–Pirotechnicznego wraz przewodnikiem z psem służbowym. Do działań wykorzystany był również policyjny śmigłowiec i Mobilne Centrum Monitoringu, gdzie zawiązany został sztab dowodzący siłami zaangażowanymi w czynności na miejscu zdarzenia.

Ćwiczenia „OLEK 2026” to nie tylko sprawdzian sprzętu i procedur, ale przede wszystkim funkcjonariuszy – ich zaangażowania, profesjonalizmu i zdolności do działania pod presją czasu. Współdziałanie wszystkich służb, w tym Policji, Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego i innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, pokazało wysoki poziom przygotowania do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.

Wnioski z przeprowadzonych działań posłużą dalszemu doskonaleniu procedur i jeszcze lepszemu przygotowaniu służb do realnych wyzwań. Dolnośląska Policja nieustannie podnosi swoje kompetencje, aby skutecznie reagować tam, gdzie liczy się każda sekunda.

kom. Przemysław Ratajczyk
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu
 

