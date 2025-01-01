Zlikwidowane profesjonalne laboratorium, zabezpieczone kilogramy metamfetaminy i zatrzymanych pięć osób – legniccy policjanci kolejny raz uderzyli w narkotykowy biznes Powrót Drukuj Dzięki długofalowej, intensywnej pracy operacyjnej, doskonałemu rozpoznaniu oraz precyzyjnie zaplanowanej realizacji funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zlikwidowali kolejne laboratorium służące do nielegalnej produkcji metamfetaminy. W toku wielowątkowych działań policjanci zatrzymali łącznie pięć osób, a także zabezpieczyli ponad 12 kilogramów narkotyków, 45 tysięcy złotych w gotówce oraz dwa samochody o łącznej wartości około 140 tys. zł. Do policyjnego depozytu trafił również profesjonalny sprzęt laboratoryjny oraz znaczne ilości substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji środków odurzających. Decyzją sądu trzech mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych. Za popełnione przestępstwa grozić im może kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Działania były efektem intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, którzy konsekwentnie rozpracowywali grupę zajmującą się produkcją oraz dystrybucją narkotyków. Zgromadzone informacje wskazywały, że na jednej z posesji na terenie gminy Chojnów funkcjonuje profesjonalnie przygotowane laboratorium, w którym na dużą skalę produkowana jest metamfetamina.

Po potwierdzeniu wszystkich ustaleń oraz wytypowaniu kilku lokalizacji związanych z przestępczym procederem, policjanci przystąpili do realizacji. Podczas dynamicznego wejścia na jedną z posesji zatrzymano na gorącym uczynku dwóch mężczyzn. Wewnątrz budynku funkcjonariusze ujawnili aktywną linię produkcyjną metamfetaminy, kompletną aparaturę laboratoryjną oraz znaczne ilości prekursorów chemicznych i substancji pomocniczych wykorzystywanych do produkcji narkotyków. W pomieszczeniach unosił się intensywny zapach chemikaliów, a zabezpieczony sprzęt wskazywał na działalność prowadzoną na szeroką skalę.

Podczas szczegółowych oględzin policjanci zabezpieczyli sprzęt laboratoryjny, w tym m.in. kolby szklane, naczynia żaroodporne, pipety, menzurki oraz liczne pojemniki z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi do syntezy narkotyków. Równolegle prowadzone czynności procesowe w kolejnych lokalizacjach na terenie Legnicy oraz Lubina doprowadziły do zabezpieczenia kolejnych porcji narkotyków, sprzętu służącego do ich porcjowania, telefonów komórkowych, dokumentacji oraz gotówki mogącej pochodzić z przestępczej działalności.

Do policyjnego depozytu trafiło łącznie ponad 12 kilogramów chlorowodorku metamfetaminy o czarnorynkowej wartości blisko 1 mln złotych, a także znaczne ilości specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz substancje chemiczne wykorzystywane do produkcji narkotyków. Na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli również blisko 45 tysięcy złotych w gotówce oraz dwa samochody marki Mercedes i Skoda o łącznej wartości około 140 tysięcy złotych. To kolejny mocny cios wymierzony w osoby czerpiące zyski z przestępczej działalności.

W sprawie zatrzymano łącznie pięć osób: trzech mężczyzn i dwie kobiety. Mieszkańcy Legnicy w wieku 32 i 33 lat usłyszeli zarzuty dotyczące wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz posiadania znacznych ilości narkotyków. Kolejny zatrzymany mężczyzna, w wieku 32 lat, usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek policjantów i prokuratury sąd zastosował wobec całej trójki tymczasowy areszt.

To kolejna skuteczna realizacja legnickich policjantów wymierzona w narkobiznes. W październiku ubiegłego roku na terenie gminy Kunice funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium narkotykowe, w którym zabezpieczono ponad 43 kilogramy środków odurzających o czarnorynkowej wartości blisko 2 milionów złotych.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w ciągu niespełna trzech lat zlikwidowali już łącznie 6 laboratoriów narkotykowych na terenie powiatu legnickiego, co pokazuje skalę i konsekwencję działań wymierzonych w przestępczość narkotykową. Walka z tym procederem pozostaje jednym z priorytetów, a wobec osób czerpiących zyski z produkcji i handlu zabronionymi środkami nie będzie żadnej taryfy ulgowej.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KMP w Legnicy

kom. Jagoda Ekiert

tel. 504 798 649