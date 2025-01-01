Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na Dolnym Śląsku Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Polkowic i mieszkańcy będą mieli teraz możliwość korzystania z zupełnie nowego obiektu przy ul. Jana Pawła II nr 45 i jest on obecnie jednym z najnowocześniejszych w Polsce. W uroczystej zbiórce, której celem było oficjalne otwarcie komendy, z ramienia Policji uczestniczyli m.in.: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Wojewoda Dolnośląski Anna Żabska, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach mł. insp. Julia Kurek-Ostapowicz, a także lokalni samorządowcy, policjanci i pracownicy Policji.

Inny wymiar, od 27 kwietnia br. , w Polkowicach zyskuje maksyma ,,Pełnić służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców”, bo policjanci będą mogli teraz realizować ustawowe zadania z wykorzystaniem nowego obiektu. Mieszkańcy natomiast załatwią swoje urzędowe sprawy w komfortowych i dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością warunkach.

Uroczysta zbiórka, podczas której została otwarta nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach przy ulicy Jana Pawła II nr 45, odbyła się punktualnie o godzinie 12:00.

Na placu przy budynku Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach, jako gospodarz obiektu, przywitała przybyłych na uroczystość gości m.in.: Wojewodę Dolnośląską Annę Żabską, Zastępcę Starosty Polkowickiego Jana Wojtowicza, Burmistrza Polkowic Wiesława Wabika, wójtów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, duchownych oraz byłych komendantów polkowickiej jednostki Policji. Nie zabrakło przedstawicieli różnych służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z miejscową Policją, a także reprezentantów firmy Demiurg realizującej kompleksowo budowę tego nowoczesnego obiektu.

Mł. insp. Julia Kurek-Ostapowicz w swoim przemówieniu nadmieniła, że to ważny krok dla całego powiatu polkowickiego i jest to inwestycja w bezpieczeństwo ludzi, a także komfort pracy funkcjonariuszy oraz w skuteczność działań Policji. Dodała, że spełniły się wieloletnie marzenia policjantów i pracowników komendy w Polkowicach o nowoczesnej oraz funkcjonalnej jednostce.

Uroczystość była także okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach mł. insp. Kurek-Ostapowicz klucz, jako symbol otwarcia nowej siedziby polkowickiej jednostki Policji i życzył bezpiecznej służby.

Generał Kuster zwrócił też uwagę na słowa roty ślubowania i motto Policji ,,Pomagamy i chronimy” oraz dodał, że komenda ta powstała dzięki Programowi Modernizacji Policji, tak jak wiele innych potrzebnych policyjnych inwestycji. Na koniec przemówienia życzył pracownikom i policjantom zdrowia oraz policyjnego szczęścia.

Wojewoda Dolnośląski Anna Żabska powiedziała w swoim przemówieniu okolicznościowym m.in ., że bezpieczeństwo Polek i Polaków, to jeden z najważniejszych priorytetów rządu. Dzięki Programowi Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029 takie inwestycje będą na Dolnym Śląsku kontynuowane – zarówno w zakresie infrastruktury, jak i nowoczesnego sprzętu.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Paweł Półtorzycki pogratulował funkcjonariuszom i pracownikom nowoczesnej komendy, jednocześnie zwracając uwagę na to, że priorytetem jest zawsze bezpieczeństwo każdego z mieszkańców. Poinformował też, że podjął decyzję o przekazaniu do dyspozycji polkowickich funkcjonariuszy kolejnego już nowego radiowozu, aby oprócz poprawy warunków pracy i obsługi obywateli, mogli działać jeszcze skutecznej w terenie. Szef dolnośląskich policjantów pochwalił także wszelką współpracę, czego efektem jest ta nowoczesna komenda.

Wybudowany w niespełna 3 lata kompleks składa się z trzech oddzielnych budynków.

Cześć główna z przeznaczeniem administracyjno-biurowym, w tym pomieszczeniami do bezpośredniej obsługi mieszkańców, służby dyżurnej, pomieszczeniem dla osób zatrzymanych oraz tych, gdzie pełnić służbę będą funkcjonariusze oraz wykonywać różne zadania pracownicy Policji. Cześć druga to punkt obsługi technicznej sprzętu transportowego z garażami dla pojazdów, profesjonalną strzelnicą oraz siłownią, a w trzecim obiekcie znajdują się kojce dla psów służbowych.

Spełnia on wszystkie standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom funkcjonalno-użytkowym na powierzchni 3500 m2 powstały właściwe warunki do pracy i obsługi interesantów, w tym również tych z niepełnosprawnością. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 55 milionów złotych i został sfinansowany ze środków budżetu Państwa, w tym środków dedykowanych w ramach Programu Modernizacji Policji oraz środków Gminy Polkowice.

Jest to obecnie jeden z najnowocześniejszych tego typu policyjnych budynków w naszym kraju.

Służyć będzie funkcjonariuszom i pracownikom dbającym o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu polkowickiego. Służbę w nim pełnić będzie docelowo 150 policjantów.

