Od kontroli drogowej do poważnych zarzutów. Narkotyki, amunicja i areszt Powrót Drukuj Z pozoru zwykła kontrola drogowa przeprowadzona w jednej z miejscowości gminy Kamieniec Ząbkowicki doprowadziła do zatrzymania 26-letniego mężczyzny. Czujność policjantów oraz ich zdecydowane działania pozwoliły nie tylko na zabezpieczenie narkotyków znalezionych przy mężczyźnie, ale także na ujawnienie ich znacznych ilości w miejscu jego zamieszkania. Sprawa ma charakter rozwojowy, a zatrzymany decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobowym Volkswagenem. Kontrola drogowa szybko jednak przerodziła się w interwencję o znacznie poważniejszym charakterze.

Podczas czynności policjanci zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie jednego z pasażerów pojazdu. Jak się okazało, był to 26-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych.

W trakcie czynności ujawniono przy mężczyźnie kilka gramów marihuany oraz amfetaminy. Dalsze działania policjantów, prowadzone już w miejscu jego zamieszkania, doprowadziły do ujawnienia znacznych ilości narkotyków. Zabezpieczono niemal 1,5 kilograma marihuany, ponad 250 gramów amfetaminy, kilkadziesiąt gramów klefedronu oraz blisko 400 tabletek ekstazy. Ponadto w pomieszczeniach ujawniono kilkanaście sztuk amunicji kalibru 9 mm, na którą mężczyzna nie posiadał wymaganego zezwolenia.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 26-latek usłyszał zarzuty z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczące posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także z art. 263 § 2 Kodeksu karnego, czyli posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia. W przypadku przestępstwa narkotykowego mężczyzna działał w warunkach powrotu do przestępstwa, co oznacza zastosowanie przepisów o recydywie i możliwość zwiększenia wymiaru kary nawet o połowę.

Na wniosek prokuratora, na podstawie zabezpieczonych przez policjantów dowodów, Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Profesjonalizm i czujność funkcjonariuszy sprawiają, że nawet pozornie standardowe działania mogą doprowadzić do ujawnienia poważnych przestępstw. Skuteczna współpraca policji, prokuratury oraz sądu pozwoliła na szybkie zabezpieczenie dowodów i odizolowanie podejrzanego, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

asp. Paweł Noga

Źródło: KPP w Ząbkowicach Śląskich

podkom. Katarzyna Mazurek

