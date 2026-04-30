Kolejny „odbierak” zatrzymany – skuteczne działania wałbrzyskich kryminalnych Data publikacji 30.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu po raz kolejny udowodnili swoją skuteczność w walce z oszustwami metodą „na policjanta”. W wyniku intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariusze 28 kwietnia br. na terenie Wrocławia zatrzymali 19-letniego mieszkańca tego miasta, podejrzanego o udział w przestępstwie na szkodę seniorki z Wałbrzycha.

Do zdarzenia doszło 18 kwietnia br. w Wałbrzychu. Sprawca, działając wspólnie z innymi osobami, wprowadził w błąd 94-letnią mieszkankę naszego miasta, podając się za funkcjonariusza Policji. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonywał kobietę o konieczności „zabezpieczenia” jej oszczędności. W wyniku manipulacji i wywołania poczucia zagrożenia, seniorka przekazała oszustom pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych.

Dzięki szybkim i skutecznym działaniom operacyjnym wałbrzyscy kryminalni ustalili tożsamość jednego ze sprawców pełniącego rolę tzw. odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne przejęcie pieniędzy od pokrzywdzonej. Trop doprowadził funkcjonariuszy do Wrocławia, gdzie 19-latek został zatrzymany.

Jak ustalili policjanci, młody mężczyzna jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z dolnośląskich klubów piłkarskich. Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a następnego dnia – 29 kwietnia – został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za oszustwo grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania osób powiązanych z tym procederem.

To kolejne skuteczne uderzenie dolnośląskich policjantów w przestępczość wymierzoną w osoby starsze. Funkcjonariusze nieustannie apelują o rozwagę i przypominają: Policja nigdy nie żąda przekazywania pieniędzy ani udziału w „akcjach specjalnych”. W przypadku podejrzeń należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

asp. Paweł Noga

Źródło: KMP w Wałbrzychu

