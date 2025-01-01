Uzbrojeni napastnicy przejęli tramwaj w sercu Wrocławia – do działań skierowani zostali policyjni specjalsi Powrót Drukuj Uzbrojeni napastnicy, krzyki, napięcie i sekundy decydujące o powodzeniu akcji – w takich warunkach działali dolnośląscy oraz opolscy kontrterroryści, wspierani przez funkcjonariuszy z wrocławskiego oddziału prewencji, podczas ćwiczeń na terenie jednej z wrocławskich zajezdni tramwajowych. Scenariusz zakładał przejęcie pojazdu szynowego przez uzbrojonych napastników i konieczność natychmiastowej reakcji służb. Dynamiczny szturm, precyzyjne działania i efektywna koordynacja zespołów bojowych, tak w skrócie można opisać intensywne szkolenie zorganizowane przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu. Mogło się ono odbyć dzięki współpracy i wsparciu MPK Wrocław, które udostępniło infrastrukturę oraz pojazdy wykorzystywane podczas ćwiczeń.

Gdy zagrożone jest życie i zdrowie wielu osób, do działań wkraczają policjanci przygotowani do reagowania w najbardziej wymagających sytuacjach. Mowa o policyjnych kontrterrorystach, którzy każdego dnia doskonalą swoje umiejętności, by skutecznie neutralizować najpoważniejsze zagrożenia.

Jednym z elementów tego procesu było szkolenie przeprowadzone na terenie wrocławskiej zajezdni tramwajowej. Przedsięwzięcie dotyczyło zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia działań bojowych w środkach transportu publicznego. W zajęciach udział wzięli funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, SPKP w Opolu oraz mundurowi z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu.

Kluczowym elementem szkolenia były praktyczne ćwiczenia obejmujące symulację szturmu na tramwaj. Scenariusz zakładał obecność napastników oraz osób postronnych, co wymagało od funkcjonariuszy nie tylko skutecznego działania, ale także precyzji i maksymalnej dbałości o bezpieczeństwo zakładników. Policyjni specjalsi doskonalili taktykę wejścia do pojazdu, neutralizacji zagrożenia oraz współdziałania w ciasnej i wymagającej przestrzeni, jaką jest tramwaj.

Szkolenie stanowiło element cyklu pięciu przedsięwzięć, a jego realizacja była możliwa dzięki doskonałej współpracy i wsparciu z MPK Wrocław. Spółka udostępniła nie tylko tramwaj, ale również infrastrukturę zajezdni, co pozwoliło na stworzenie w pełni realistycznych warunków treningowych. To przykład efektywnego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Tego typu ćwiczenia to nie tylko doskonalenie umiejętności, ale również sprawdzenie procedur i skuteczności współpracy pomiędzy jednostkami. Każdy taki trening przekłada się bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia i całego regionu.

kom. Przemysław Ratajczyk

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło zdjęć: Tomasz Hołod/Wrocław.pl