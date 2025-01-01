Podziękowania za uratowanie życia – szybka reakcja policjantów i ratowników Powrót Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu wpłynęły podziękowania od firmy, w której pracuje 62-letni mężczyzna uratowany przez wałbrzyskich policjantów oraz ratowników medycznych. Wyrazy wdzięczności są efektem skutecznej akcji ratunkowej z 27 kwietnia br., o której funkcjonariusze z Wałbrzycha informowali już wcześniej.

Przypomnijmy, że do zdarzenia, o którym wałbrzyscy policjanci informowali kilka dni temu, doszło 27 kwietnia br. w Wałbrzychu przy ul. Staszica. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji II otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który zasłabł za kierownicą samochodu. Wszystko wskazywało na nagłe zatrzymanie krążenia.

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Wspólnie z Zespołem Pogotowia Ratunkowego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, walcząc o życie 62-latka. Dzięki ich szybkiej reakcji i zaangażowaniu udało się przywrócić czynności życiowe mężczyzny, który następnie trafił pod opiekę lekarzy.

Przed weekendem majowym do wałbrzyskiej komendy wpłynęły pisemne podziękowania od pracodawcy poszkodowanego. W liście podkreślono profesjonalizm, zdecydowanie oraz skuteczność działań wszystkich służb zaangażowanych w ratowanie życia pracownika.

To zdarzenie pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja i współpraca służb ratunkowych. Dzięki ich zaangażowaniu i umiejętnościom udało się uratować ludzkie życie, a otrzymane podziękowania są najlepszym dowodem uznania dla ich codziennej służby.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KMP w Wałbrzychu

podkom . Agnieszka Głowacka-Kijek

tel. 604 426 995

