Wałbrzyscy policjanci zlikwidowali nielegalny tytoniowy biznes. Mundurowi zabezpieczyli 62 kilogramy tytoniu i 128 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu po raz kolejny skutecznie uderzyli w przestępczość akcyzową. W wyniku realizacji przeprowadzonej 5 maja br., na terenie Głuszycy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w nielegalnym procederze związanym z obrotem wyrobami tytoniowymi bez wymaganych znaków akcyzy skarbowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 62 kilogramy krajanki tytoniowej oraz 128 tysięcy sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Wstępnie oszacowano, że uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz podatku VAT wynoszą ponad 326 tysięcy złotych.

To kolejna skuteczna realizacja wałbrzyskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Funkcjonariusze prowadząc wielodniowe czynności operacyjne i analizując pozyskane informacje - ustalili, że na terenie jednej z posesji w Głuszycy mogą być magazynowane znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych. Ich ustalenia potwierdziły się podczas działań przeprowadzonych w godzinach porannych wczoraj 5 maja.

Policjanci jednocześnie weszli do wytypowanych pomieszczeń oraz skontrolowali pojazdy użytkowane przez osoby znajdujące się w zainteresowaniu funkcjonariuszy. Na miejscu zatrzymano 54-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 62 i 68 lat - wszyscy to mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego.

W trakcie przeszukań funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 62 kilogramy tytoniu oraz 128 tysięcy sztuk papierosów pochodzących z nielegalnego źródła. Tak znaczna ilość wyrobów tytoniowych mogła spowodować uszczuplenie należności publicznoprawnych na szkodę Skarbu Państwa w kwocie przekraczającej 326 tysięcy złotych.

W ramach prowadzonych czynności policjanci dokonali również zajęcia mienia mogącego służyć zabezpieczeniu przyszłych kar i grzywien: trzech samochodów o łącznej wartości około 120 tysięcy złotych, a także gotówki w kwocie 1 400 złotych oraz 6 300 koron czeskich.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące przechowywania i posiadania wyrobów tytoniowych bez wymaganych znaków akcyzy skarbowej, czym narazili Skarb Państwa na znaczne straty finansowe. Za tego rodzaju przestępstwa skarbowe grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.

Dzięki skutecznym działaniom wałbrzyskich policjantów kolejna duża partia nielegalnych wyrobów tytoniowych nie trafi na rynek, a osoby czerpiące zyski z przestępczego procederu odpowiedzą przed sądem.

st. asp. Łukasz Porębski



Źródło: KMP w Wałbrzychu

podkom. Agnieszka Głowacka-Kijek

tel. 604 426 995