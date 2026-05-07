Na służbie dla Was - pomagamy i chronimy również w tych niecodziennych sytuacjach

Data publikacji 07.05.2026
Gdy liczy się czas i wsparcie, a zwłaszcza bezpieczeństwo – dolnośląscy policjanci zawsze gotowi są by pomóc. Tak było w przypadku 83-letniego kierującego, którego auto zatrzymało się na skrzyżowaniu, blokując pas ruchu na jednej z najbardziej uczęszczanych ulic Lubina. Na miejscu szybko pojawili się policjanci z prewencji. Jeden z funkcjonariuszy radiowozem zabezpieczał miejsce zdarzenia, a drugi policjant, wraz z kierującym, zepchnął samochód na stację paliw. Tam mundurowi pomogli uruchomić pojazd i senior mógł dalej kontynuować swoją podróż. „Pomagać i chronić” - to podstawowa i najważniejsza dewiza każdego policjanta.

  • policjanci pomagają osobie potrzebującej
Do zdarzenia doszło przed południem na ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Dyżurny lubińskiej komendy otrzymał zgłoszenie, dotyczące unieruchomionego pojazdu marki Volvo, który blokował jeden z pasów ruchu, stwarzając realne zagrożenie na ruchliwym skrzyżowaniu. Z przekazanych informacji wynikało, że kierujący nie jest w stanie samodzielnie usunąć auta z jezdni. 

Dyżurny niezwłocznie skierował na miejsce patrol wydziału prewencji w składzie mł. asp. Krystian Winnik i st. post. Filip Kunecki. Okazało się, że 83-letni mieszkaniec Złotoryi jechał wraz z córką do szpitala, kiedy nagle przed sygnalizacją świetlną auto odmówiło posłuszeństwa. 

Jeden z policjantów, poruszając się radiowozem z włączonymi sygnałami świetlnymi, zabezpieczał miejsce zdarzenia, natomiast drugi funkcjonariusz wspólnie z kierującym, zepchnął samochód na pobliską stację paliw.

Następnie stróże prawa udzielili mężczyźnie dalszej pomocy, uruchamiając pojazd przy użyciu kabli rozruchowych. Dzięki ich wsparciu i pomocy, kierowca mógł kontynuować podróż i odbyć zaplanowaną wizytę u specjalisty. 

Mężczyzna był bardzo wdzięczny funkcjonariuszom za okazaną pomoc. Policjanci mając na uwadze, że po zaparkowaniu auta sytuacja może się powtórzyć, pozostawili seniorowi również numer kontaktowy, aby w razie ponownych problemów z pojazdem, mógł liczyć na ich wsparcie i bezpiecznie wrócić do domu.  

Szybka i skuteczna reakcja mundurowych pozwoliła nie tylko usprawnić ruch w tym miejscu, ale przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo kierującemu. 

podkom. Paweł Noga

Źródło: KPP w Lubinie
podkom. Sylwia Serafin
tel. 601 974 322

