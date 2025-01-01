IPA GAMES 2026 oficjalnie rozpoczęte! Powrót Drukuj Reprezentacje policjantów z całego świata, uroczysty przemarsz przez centrum miasta i wyjątkowa atmosfera jedności – dziś punktualnie o godzinie 12:00 na wrocławskim Rynku oficjalnie zainaugurowano Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Policji IPA GAMES 2026. W wydarzeniu bierze udział blisko tysiąc policyjnych sportowców z około 30 państw. Przez najbliższe dni funkcjonariusze będą rywalizować w 12 dyscyplinach sportowych, promując ideę przyjaźni, współpracy i zdrowej rywalizacji ponad granicami.

Dzisiejsza uroczystość otwarcia IPA GAMES 2026 rozpoczęła się na placu Wolności, skąd uczestnicy w barwnym i radosnym pochodzie przeszli ulicami centrum Wrocławia na Rynek. Reprezentanci poszczególnych państw, niosąc narodowe flagi i symbole swoich formacji, spotkali się z niezwykle ciepłym przyjęciem mieszkańców oraz turystów odwiedzających stolicę Dolnego Śląska.

Oficjalna inauguracja największej policyjnej imprezy sportowej na świecie odbyła się o godzinie 12:00 na wrocławskim Rynku. W wydarzeniu uczestniczyli: Wiceminister Ministerstwa Sportu i Turystyki – Pan Ireneusz Nalazek, Wojewoda Dolnośląska – Pani Anna Żabska, Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Pan Paweł Gancarz, I Wiceprezydent Wrocławia – Pani Renata Granowska, I Wicewojewoda Dolnośląski – Piotr Sebastian Kozdrowicki, w imieniu Komendanta Głównego Policji Pełnomocnik KGP ds. sportu w Policji mł. insp. Daniel Grzyb, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie Pan nadinsp. Szymon Sędzik, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu I Zastępca KWP we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda, Zastępca KWP we Wrocławiu insp. Krzysztof Kumaszka, Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka – Pani mł. insp. Anna Maj-Wydra, Zastępca KMP we Wrocławiu – podinsp. Radosław Wasiak, Prezydent Międzynarodowy IPA – Pan Martin Hoffmann, Członek władz światowych IPA – Pan Christos Parginos. Ceremonia była symbolicznym rozpoczęciem kilkudniowego święta sportu, integracji i międzynarodowej współpracy środowiska policyjnego.

IPA GAMES 2026 to wydarzenie organizowane przez IPA Polska wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Urzędem Miasta Wrocławia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Od 11 do 15 maja funkcjonariusze będą rywalizować w 12 dyscyplinach sportowych, między innymi w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce 3x3, biegach ulicznych, pływaniu, strzelectwie, badmintonie, tenisie ziemnym czy judo. Arenami sportowych zmagań będą największe obiekty sportowe Wrocławia, w tym Akademia Wychowania Fizycznego, Stadion Olimpijski, obiekty WKS Śląsk oraz przestrzenie w centrum miasta.

Do Wrocławia przyjechało około 700 policyjnych sportowców z blisko 30 krajów Europy i świata. Polskę reprezentuje niemal 300 funkcjonariuszy. IPA GAMES to jednak nie tylko sportowa rywalizacja. To przede wszystkim integracja środowiska policyjnego, wymiana doświadczeń oraz budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i idei „Servo per Amikeco” – „Służyć poprzez przyjaźń”.

Organizatorzy podkreślają, że mistrzostwa są również doskonałą okazją do promocji Wrocławia oraz Dolnego Śląska jako miejsc nowoczesnych, otwartych i przyjaznych międzynarodowym wydarzeniom. IPA GAMES 2026 to także wyjątkowy moment dla dolnośląskiej Policji, która po raz pierwszy jest gospodarzem tej prestiżowej imprezy.

Przed uczestnikami kilka dni sportowych emocji, rywalizacji na najwyższym poziomie oraz wspólnego świętowania policyjnej solidarności ponad granicami państw, kultur i języków.