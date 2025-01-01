Policjanci z 30 krajów, którzy należą do International Police Association, przyjechali do Wrocławia, aby rywalizować przez kilka dni o tytuł najlepszych w 12 różnych dyscyplinach sportowych między innymi: piłce nożnej, siatkówce, koszykówce 3x3, biegach ulicznych, pływaniu, strzelectwie, badmintonie, tenisie ziemnym czy judo. Mistrzostwa rozpoczęły się od przemarszu ulicami miasta i uroczystą inauguracją zawodów na wrocławskim Rynku. Sportowe zmagania ponad 1000 funkcjonariuszy, miały miejsce na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Stadionu Olimpijskiego, Centrum Treningowego SPISKA - WCT Spartan, Wrocław Squash Club oraz obiektów WKS Śląsk, a także na placu Wolności przy Narodowym Forum Muzyki, gdzie odbyła się także ceremonia zakończenia zawodów…

Oprócz zawodów sportowych w ramach IPA GAMES 2026, organizatorzy zadbali również o bogaty program dodatkowy mający na celu integracje środowiska policyjnego, wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także umożliwienie odkrywania pięknych zakątków Wrocławia i Dolnego Śląska.

Igrzyska pokazały między innymi, jak idea Stowarzyszenia IPA „Servo per Amikeco” – „Służyć poprzez przyjaźń” z powodzeniem łączy funkcjonariuszy Policji ponad granicami. Szczególnie w tych niełatwych czasach, tego typu wydarzenia potwierdzają, że przyjaźń i prawa człowieka oraz budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku – mają sens. To wyjątkowe wydarzenie w dziejach dolnośląskiej Policji wpisało się w obchodzone w tym roku 100-lecie Sportu w Policji. IPAGAMES2026 odbyły się bowiem w setną rocznicę pierwszych policyjnych zawodów sportowych organizowanych przez Komendę Główną Policji w 1926 r.

Start tej wyjątkowej imprezy miał miejsce 11 maja 2026 roku i w tym właśnie dniu reprezentacje policjantów z niemal całego świata, wzięły udział w uroczystym przemarszu przez centrum Wrocławia, a o godzinie 12:00 na Rynku Starego Miasta, odbyła się oficjalna inauguracja Międzynarodowych Mistrzostw Świata Policji IPA GAMES 2026. W wydarzeniu uczestniczyło ponad tysiąc policyjnych sportowców z: Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Chorwacji, Czarnogóry, Danii, Estonii, Gibraltaru, Grecji, Irlandii, Islandii, Francji, Finlandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Mołdawii, Monako, Niemiec, Królestwa Niderlandów, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Serbii, Szwajcarii Ukrainy, Włoch i oczywiście Polski.

Natomiast od wczesnych godzin porannych 12 maja br., do późnego popołudnia 14 maja br., mundurowi rywalizowali ze sobą w 12 dyscyplinach sportowych takich jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka 3x3, biegi uliczne na 5 i 10 km, pływanie, strzelectwo, badminton, szachy, tenis ziemny i stołowy oraz judo.

Reprezentanci poszczególnych państw uczestniczący w przemarszu, z wielką radością nieśli w dłoniach swoje narodowe flagi i symbole formacji, co spotkało się z ciepłym przyjęciem mieszkańców, a także wywołało uśmiechy na twarzach wielu osób biorących udział w ceremonii otwarcia i dziennikarzy, którzy relacjonowali na bieżąco przebieg wydarzeń.

Uczestniczyli w niej między innymi: Wiceminister Ministerstwa Sportu i Turystyki – Pan Ireneusz Nalazek, Wojewoda Dolnośląska – Pani Anna Żabska, Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Pan Paweł Gancarz, I Wiceprezydent Wrocławia – Pani Renata Granowska, w imieniu Komendanta Głównego Policji Pełnomocnik KGP ds. sportu w Policji - mł. insp. Daniel Grzyb, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie Pan – nadinsp. Szymon Sędzik, a w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, jego pierwszy zastępca – insp. Norbert Kurenda oraz zastępca – insp. Krzysztof Kumaszka, Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka – mł. insp. Anna Maj-Wydra, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu – podinsp. Radosław Wasiak, Prezydent Międzynarodowy IPA – Pan Martin Hoffmann, Członek władz światowych IPA – Pan Christos Parginos oraz Prezydent IPA Polska – Pan Piotr Wójcik. Całość koordynował nadkom. Bartłomiej Majchrzak – Pełnomocnik KWP we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka, który jest także Liderem IPA na Dolnym Śląsku i bez jego osobistego wielkiego poświęcenia oraz zaangażowania, Mistrzostwa IPA GAMES 2026 prawdopodobnie nie odbyłyby się we Wrocławiu.

Ceremonia była symbolicznym rozpoczęciem kilkudniowego święta sportu, integracji i międzynarodowej współpracy środowiska policyjnego, a dekoracje zawodników i wręczenia medali odbywały się bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji w poszczególnych kategoriach/dyscyplinach, a uroczyste zakończenie mistrzostw zorganizowano 14 maja na Placu Wolności przy Narodowym Forum Muzyki.

O godzinie 18:30 zgromadzeni tłumnie uczestnicy igrzysk, mogli wysłuchać krótkiego koncertu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która jest jedną z kilku tego typu w kraju i jej muzycy mają na swoim koncie udział w wielu prestiżowych wydarzeniach. Obecni na miejscu: insp. Tomasz Jędrzejowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, mł. insp. Sławomir Kukuś – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu, Pan Christos Parginos – przedstawiciel władz światowych IPA, Pan Piotr Wójcik – Prezydent IPA Polska oraz nadkom. Bartłomiej Majchrzak – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IPA GAMES 2026 będący Liderem IPA na Dolnym Śląsku, przystąpili wspólnie do wręczenia okolicznościowych ryngrafów i upominków, które zostały specjalnie przygotowane dla każdej z reprezentacji biorącej udział w igrzyskach. Wszyscy uczestnicy otrzymali również pamiątkowe medale okolicznościowe za uczestnictwo w zawodach. Ceremonia zakończenia była również okazją do podziękowań dla członków Komitetu Organizacyjnego IPA GAMES 2026 oraz opiekunów reprezentacji narodowych. Miłym akcentem było też wręczenie medali przez Prezydenta IPA Sekcja Polska wyróżniającym się osobom, które działają stale na rzecz stowarzyszenia.

Wydarzeniem kończącym ceremonię zakończenia mistrzostw, było wręczenie Pucharu IPA GAMES 2026 dla reprezentacji, która w rankingu zdobyła najwięcej medali. Zwycięzcą okazała się być reprezentacja Polskiej Policji, której zawodnicy zdobyli łącznie: 23 złote, 18 srebrnych i 25 brązowych medali. Było to symboliczne i zarazem ważne zwycięstwo, gdyż w tym roku w naszym kraju, obchodzimy jubileusz 100-lecia sportu w Policji. Na drugim miejscu w rywalizacji o puchar, uplasowała się reprezentacja Rumunii, której zawodnicy zdobyli: 13 złotych, 14 srebrnych i 16 brązowych medali.

Event mimo deszczowej niespodzianki pogodowej, zakończył się uśmiechami na twarzach jego uczestników i wieloma pamiątkowymi zdjęciami, które przypominać będą teraz sportowe zmagania w duchu "Citius, Altius, Fortius" – olimpijskiego motta: szybciej, wyżej, mocniej, a także pozostaną na długo w ich pamięci.

Organizatorzy podkreślali, że mistrzostwa były również doskonałą okazją do promocji na świecie Wrocławia oraz Dolnego Śląska, jako miejsc nowoczesnych, otwartych i przyjaznych międzynarodowym wydarzeniom.

Mistrzostwa IPA GAMES 2026 zorganizowane zostały przez IPA Polska wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Urzędem Miasta Wrocławia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz partnerami imprezy. Wszystkim instytucjom, podmiotom oraz osobom zaangażowanym w organizację tego pięknego sportowego wydarzenia – serdecznie dziękujemy.

nadkom. Bartłomiej Majchrzak – Lider IPA na Dolnym Śląsku

asp. szt. Łukasz Dutkowiak – Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Realizacja materiałów filmowych i zdjęciowych - Sekcja Prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

