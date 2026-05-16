„Drugstop" – spotkanie edukacyjne w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze Data publikacji 16.05.2026 Kolejne działania edukacyjno-profilaktyczne jeleniogórskich policjantów w ramach projektu „Drugstop - transgraniczna współpracy jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową". Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy jednostek policji z Polski i Czech w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności w rejonie przygranicznym. Podczas działań policjanci prezentują materiały poglądowe, a także przekazują informacje na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających. Akcje tego typu mają służyć podniesieniu poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej.

W miniony czwartek 14 maja br., jeleniogórska policjantka wzięła udział w spotkaniu z pracownikami Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze. Wydarzenie odbyło się w Urzędzie statystycznym w Jeleniej Górze i miało charakter działań edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w ramach międzynarodowego projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”, prowadzonego wspólnie przez Policję z Polski i Czech.

Podczas spotkania funkcjonariuszka omówiła główne założenia projektu, zwracając szczególną uwagę na znaczenie współpracy służb w rejonie przygranicznym oraz rolę edukacji w przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii. Istotnym elementem prelekcji była prezentacja specjalnej walizki edukacyjnej, zawierających rekwizyty obrazujące przedmioty, z którymi młodzież może mieć kontakt zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Są to akcesoria wykorzystywane do zażywania oraz dystrybucji środków odurzających, których rozpoznanie może pomóc w szybkim reagowaniu na niepokojące sygnały.

Uczestnicy spotkania zostali również poinformowani o możliwości bezpłatnego pobrania aplikacji mobilnej „DRUGSTOP”, dostępnej w sklepie Google Play. Narzędzie to stanowi kompendium wiedzy na temat środków psychoaktywnych i zawiera m.in. informacje dotyczące ich wpływu na zdrowie, obalające popularne mity i stereotypy, a także wyjaśniające kwestie odpowiedzialności karnej. Aplikacja wskazuje również instytucje i miejsca, gdzie można uzyskać pomoc w sytuacjach związanych z uzależnieniami.

Projekt „Drugstop” realizowany na terenie Polski i Czech ma na celu przede wszystkim wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami Policji obu krajów w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej, a także prowadzenie wspólnych działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców obszarów przygranicznych. Równie ważnym założeniem jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających oraz przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat ich działania i konsekwencji prawnych związanych z ich posiadaniem i dystrybucją.

Tego typu inicjatywy stanowią ważny element działań profilaktycznych Policji, ukierunkowanych na edukację oraz budowanie świadomości społecznej wśród osób mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami powiatu karkonoskiego.

st. asp. Łukasz Porębski