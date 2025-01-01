Blisko 600 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów zabezpieczonych przez policjantów z Lubania. Straty Skarbu Państwa mogły przekroczyć 1 milion złotych Powrót Drukuj Policjanci z Lubania udaremnili wprowadzenie do obrotu blisko 600 000 sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych. 46-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut zagrożone karą więzienia. W toku czynności procesowych mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów. Według ustaleń śledczych wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów akcyzowych naraziłoby Skarb Państwa na utratę ponad 1 mln złotych.

W czwartek 14 maja br., funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu wykonując czynności mające na celu wyeliminowanie z czarnego rynku nielegalnych wyrobów tytoniowych udali się do jednej z miejscowości na terenie powiatu. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że na jednej z posesji mogą znajdować się nielegalne wyroby tytoniowe.

W wyniku wcześniejszych ustaleń oraz prowadzonej krótkotrwałej obserwacji posesji mundurowi zauważyli mężczyznę, który według posiadanych informacji mógł posiadać nielegalne papierosy. Policjanci postanowili skontrolować wskazaną posesję.

Podczas przeszukania pomieszczenia gospodarczego znajdującego się na poddaszu funkcjonariusze ujawnili 56 kartonów zawierających papierosy różnych marek bez polskich znaków akcyzy.

46-letni mężczyzna (właściciel posesji) został zatrzymany i przewieziony do lubańskiej jednostki policji. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 600 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wstępne wyliczenia wskazują, że wprowadzenie zabezpieczonego towaru do nielegalnego obrotu mogło narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 1 milion złotych z tytułu niezapłaconych podatków i należności akcyzowych.

W toku prowadzonych czynności procesowych mężczyzna usłyszał zarzuty i przyznał się do ich popełnienia. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego za tego typu przestępstwo grozi wysoka kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.

Policjanci podkreślają, że walka z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi jest jednym z ważnych elementów działań prowadzonych przez służby. Tego rodzaju przestępczość powoduje ogromne straty dla budżetu państwa, a nielegalne wyroby tytoniowe często pochodzą z nieznanych źródeł i nie spełniają żadnych norm jakości czy bezpieczeństwa.

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KPP w Lubaniu

podkom . Justyna Bujakiewicz-Rodzeń

