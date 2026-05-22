Odebrała pieniądze od seniorów oszukanych metodą „na policjanta” – 51-latka została zatrzymana przez policjantów
Jeleniogórscy kryminalni zatrzymali mieszkankę Legnicy podejrzaną o udział w oszustwach metodą „na policjanta”. Kobieta odebrała pieniądze od dwóch seniorek, które padły ofiarą przestępczego procederu. Łączna kwota strat wyniosła 43 tysiące złotych. Do przestępstw doszło 19 maja br., wieczorem, a podejrzewana o udział w nich kobieta została zatrzymana następnego dnia. Teraz grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 51-letnią mieszkankę Legnicy podejrzaną o oszustwa.
Do zdarzeń doszło w miniony wtorek 19 maja 2026 roku wieczorem w Jeleniej Górze. Policjanci zostali powiadomieni o oszustwach na szkodę osób w wieku 85 i 88-lat. Z ustaleń wynika, że sprawcy działali według znanego schematu wykorzystując zaufanie oraz emocje pokrzywdzonych.
Jak wynika z akt sprawy podczas pierwszej rozmowy telefonicznej oszuści informowali seniorki, że została do nich nadana paczka i należy jej oczekiwać. Po pewnym czasie następował kolejny telefon – tym razem od osoby podającej się za funkcjonariusza Policji. Fałszywy „policjant” przekonywał kobiety, że prowadzone są działania przeciwko grupie przestępczej planującej kradzież pieniędzy z ich mieszkań lub kont bankowych. Aby rzekomo zabezpieczyć oszczędności, polecił przekazać gotówkę do „policyjnego depozytu” lub pozostawić ją w wyznaczonym miejscu.
85-letnia pokrzywdzona, działając pod wpływem manipulacji, wypłaciła pieniądze z banku, a następnie przekazała gotówkę kobiecie, która odebrała ją po wyjściu seniorki z placówki. Z kolei druga z pokrzywdzonych pozostawiła pieniądze w kosmetyczce na klatce schodowej, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez oszustów.
Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W wyniku prowadzonych czynności wytypowali osobę podejrzewaną o udział w przestępstwie. 51-letnia mieszkanka Legnicy następnego dnia została zatrzymana w miejscu zamieszkania.
Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przedstawili kobiecie zarzuty oszustwa. Zatrzymana trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
Na podstawie zebranych do sprawy materiałów wobec zatrzymanej sąd zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione czyny 51-latce grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności sprawy i sprawdzają, czy kobieta nie brała udziału w innych podobnych przestępstwach.
Apelujemy do mieszkańców, w szczególności do osób starszych oraz ich rodzin, o zachowanie ostrożności w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi.
Przypominamy:
• Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach ani nie żąda przekazania pieniędzy;
• funkcjonariusze nie odbierają gotówki od obywateli w celu „załatwienia sprawy”;
• w przypadku telefonu z prośbą o pilne przekazanie pieniędzy należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się bezpośrednio z członkiem rodziny, którego sprawa rzekomo dotyczy;
• w razie wątpliwości należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką Policji.
Oszustwa metodą „na policjanta” opierają się na wywołaniu silnych .Sprawcy liczą na zaskoczenie oraz brak możliwości spokojnej weryfikacji informacji. Dlatego tak ważne jest zachowanie rozwagi i konsultacja z rodziną przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji finansowej.
Apelujemy również do rodzin seniorów o prowadzenie rozmów profilaktycznych z najstarszymi członkami rodziny. Świadomość zagrożenia może uchronić przed utratą oszczędności życia.
podinspektor Edyta Bagrowska
