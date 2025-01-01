Dolnośląscy policjanci z medalami podczas XII Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
W dniach 22-24 maja 2026 r. we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski WPC Polska & Służb Mundurowych – Wyciskanie leżąc RAW/EQ. Spośród uczestników świetną formę zaprezentowali policjanci z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i Jawora. Dolnośląską Policję reprezentował asp. Mariusz Pikor, asp. Paweł Dominiak, st. asp. Łukasz Wółkiewicz i mł. asp. Marcin Cichy.
4 złote medale do swojego dorobku dołożył funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego we Wrocławiu asp Mariusz Pikor, zajmując najwyższe miejsce na podium w kat 67,5 kg open służb mundurowych, 67,5 kg służb mundurowych submaster, 67,5 kg open federacji WPC, 67,5 kg submaster.
Asp. Paweł Dominiak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy po raz kolejny udowodnił, że należy do ścisłej krajowej czołówki sportów siłowych. Podczas mistrzostw zdobył 1. miejsce w kategorii wagowej i wiekowej submaster, ustanawiając jednocześnie swój nowy rekord – 205 kilogramów.
Z dwoma złotymi medalami indywidualnie z zawodów wrócił st. asp. Łukasz Wółkiewicz, reprezentujący Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu. Wałbrzyski funkcjonariusz ponownie wystartował w kategorii 75 kg i zdobył Mistrzostwo Polski Federacji WPC w wyciskaniu sztangi, leżąc na ławce poziomej. W pierwszej próbie policjant podniósł 165 kg, w drugiej 167,5 kg, a w trzeciej 172,5 kg, co pozwoliło mu stanąć na najwyższym stopniu podium. Drugi ze złotych krążków, który przy okazji zgarnął wałbrzyski mundurowy, dotyczy Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w kategorii do 75 kg.
Mł. asp. Marcin Cichy z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zajął drugie miejsce w kat. 100 kg, wyciskając 205 kilogramów, ale również pierwsze miejsce drużynowo jako członek reprezentacji Policji.
Policjantom oczywiście kolejny raz gratulujemy kolejnych sportowych sukcesów i życzymy powodzenia w dalszych startach w tej dyscyplinie.
podkom. Paweł Noga
Źródło:
KMP w Legnicy
asp. Anna Tersa
tel. 504 798 649
KMP w Wałbrzychu
kom. Marcin Świeży
tel. 604 426 995
KPP w Jaworze
podkom. Ewa Kluczyńska
tel. 603 039 942