Ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Henryków - 2026” Powrót Drukuj Nieznani sprawcy wywołują pożar w jednym z pomieszczeń, a następnie, posługując się bronią palną, dokonują ataku terrorystycznego na budynek Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowi. Dzieje się to w trakcie lekcji, w której uczestniczą uczniowie klasy o kierunku przysposobienia obronnego. Sprawcy podkładają materiały wybuchowe oraz barykadują się w jednym z pomieszczeń wraz z około trzydziestoma uczniami, którzy stali się ich zakładnikami. Jakby tego było mało, trzech zamaskowanych mężczyzn uprowadza uczniów liceum, z którymi barykadują się w autokarze szkolnym. Na szczęście nie jest to opis rzeczywistej sytuacji, lecz scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych, które przeprowadzili policjanci z garnizonu dolnośląskiego.

W czwartek 28 maja 2026 roku w Henrykowie w powiecie ząbkowickim odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Celem przedsięwzięcia było stworzenie warunków możliwie zbliżonych do realnych, aby miejscowi policjanci i funkcjonariusze skierowani do działań w ramach wsparcia, mogli przećwiczyć współdziałanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Jest to niezmiernie ważne w aspekcie zdarzeń o charakterze terrorystycznym, które mogą mieć bezpośredni wpływ na obiekty infrastruktury krytycznej lub użyteczności publicznej. Jak wszyscy wiemy, skuteczna współpraca z innymi służbami w tym zakresie, staje się niemal gwarancją bezpieczeństwa.

Wstępny scenariusz przygotowany przez policjantów ze Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zakładał, że w trakcie odbywających się zajęć lekcyjnych na teren Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie wkraczają posiadający broń terroryści. Sytuacja staje się skrajnie niebezpieczna, chwilę później padają pierwsze strzały i pojawiają się osoby poszkodowane, a sprawcy wywołują pożar i podkładają materiały wybuchowe, po czym barykadują się w szkolnej stołówce. Mają ze sobą około trzydziestu zakładników, którymi stali się uczniowie.

Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, którzy docierają wraz ze strażakami z państwowej i ochotniczej straży pożarnej w rejon placówki.

W następnej kolejności na miejsce dociera pododdział alarmowy z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Do działań niezwłocznie włączyli się również funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu i Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko–Pirotechnicznego wraz z przewodnikiem psa służbowego wyszkolonego do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, a także funkcjonariusze z innych służb i podmiotów poza policyjnych, w tym Pogotowie Ratunkowe, Energetyczne i Gazowe. Do rozmów z terrorystami zadysponowano także policyjnych negocjatorów.

Ta skrajnie niebezpieczna sytuacja rozwija się dynamicznie i w związku z tym wymaga od policjantów podejmowania szybkich oraz trafnych decyzji, a także wielowariantowych działań. W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia uczniów, niezbędne staje się wejście do obiektu policyjnych kontrterrorystów i neutralizacja zagrożenia. Czynności te wspierane są z powietrza przez pilotów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP, którzy pilotowali śmigłowce Bell 407 GXi i Black Hawk S-70i oraz operatorów drona monitorującego.

Nad całością czuwa dowództwo, czyli podkom. Bartosz Padewski – Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu oraz podinsp. Tomasz Grzesiak – Komendant Powiatowy Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Skutecznie przeprowadzone, choć niełatwe do realizacji zadania, doprowadzają w konsekwencji do neutralizacji zagrożenia oraz zatrzymania terrorystów. Osobom poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna przez ratowników z Pogotowia Ratunkowego, a wsparcia udzielają na każdym etapie mundurowi ze Straży Pożarnej.

Funkcjonariusze NGRM-P w ramach rozpoznania minersko-pirotechnicznego ujawniają w budynku materiały niebezpieczne, co potwierdza także pies służbowy szkolony do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. W związku tym Sekcja Minersko-Pirotechniczna SPKP we Wrocławiu przejmuje ładunek i umieszcza go w samochodzie do przewozu materiałów wybuchowych.

Równolegle dochodzi do uprowadzenia uczniów liceum przez trzech zamaskowanych mężczyzn, którzy wraz z młodzieżą barykadują się w autokarze szkolnym. Do ustalenia jego lokalizacji zostaje zadysponowany policyjny śmigłowiec, który namierza pojazd na łące w pobliskiej miejscowości.

Do działań przystępują ponownie kontrterroryści przy wykorzystaniu pojazdu służbowego oraz śmigłowca. Po chwili zagrożenie zostaje zneutralizowane, a sprawcy zatrzymani. Służby przystępują do udzielania pomocy poszkodowanym.

W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie blisko 150 osób, a jego głównym celem było praktyczne sprawdzenie poziomu wyszkolenia policjantów i współdziałania służb podczas realizacji zadań związanych z atakiem terrorystycznym na terenie obiektu użyteczności publicznej.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu