Jechał 236 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h – tę brawurową jazdę przerwali policjanci z dolnośląskiej drogówki Data publikacji 29.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali do kontroli kierującego Astonem Martinem, który jadąc drogą S8, przekroczył dopuszczalną prędkości aż o 116 km/h. Obywatel Niemiec przy ograniczeniu do 120 km/h pędził aż 236 km/h. Mężczyzna otrzymał mandat w kwocie 2500 złotych oraz 15 punktów karnych. Policjanci apelują o bezpieczną jazdę zgodną z przepisami.

Zdarza się, że kierujący nie stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości, zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego dbając o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego, każdego dnia, podczas pełnionej służby, reagują na wszelkie przypadki agresywnej jazdy, stosując prawem przewidziane środki.

Mundurowi z drogówki, patrolując drogę S8, zwrócili uwagę na kierującego Astonem Martinem, który na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h rozpędził swoje auto do 236 km/h.

Ta brawurowa jazda została natychmiast przerwana, a policjanci nałożyli na obywatela Niemiec mandat w kwocie 2500 złotych. Do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 15 punktów karnych.

Mając na uwadze ten i inne tego typu przypadki, funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości. Przypomnijmy, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, jest wciąż niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

podkom. Paweł Noga

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu