3 miesiące aresztu za rozbój z użyciem siekiery Data publikacji 30.05.2026 Powrót Drukuj Zamaskowany sprawca, grożąc pracownikowi stacji paliw siekierą, doprowadził go do wydania 500 złotych. Mężczyzna uciekł samochodem bez tablic rejestracyjnych, a kilka godzin później próbował zatrzeć ślady, przemalowując pojazd. Dzięki skutecznym działaniom policjantów z Kruszyna i bolesławieckich kryminalnych 33-latek został zatrzymany i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Do zdarzenia doszło około godziny 3.00 w nocy na terenie jednej ze stacji paliw na terenie powiatu bolesławieckiego. Sprawca na miejsce zdarzenia przyjechał czerwonym samochodem bez tablic rejestracyjnych, a w chwili popełnienia przestępstwa był zamaskowany. Po wejściu do środka wyciągnął siekierę i zażądał wydania pieniędzy od pracownika stacji. Pokrzywdzony, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, wydał napastnikowi 500 złotych, a ten po otrzymaniu gotówki odjechał z miejsca zdarzenia.

Policjanci operacyjni z Komisariatu Policji w Kruszynie natychmiast podjęli szereg czynności zmierzających do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring, prowadzili ustalenia w terenie oraz analizowali zebrane informacje. W toku działań mundurowi ustalili, że kilka godzin po rozboju na innej stacji paliw znajdującej się na terenie powiatu bolesławieckiego pojawił się agresywny mężczyzna odpowiadający rysopisowi sprawcy.

Dalsza weryfikacja wykazała, że kilka godzin po zdarzeniu pojazd, którym poruszał się typowany mężczyzna, miał już czarny kolor. Jednak monitoring zarejestrował, że po otwarciu drzwi widoczne było czerwone wnętrze auta, a ręce mężczyzny były zabrudzone czarną farbą. Ustalenia policjantów wskazywały, że samochód został celowo przemalowany, aby utrudnić identyfikację sprawcy i zmylić mundurowych. Funkcjonariusze ustalili również, że pojazd posiadał przerobione tablice rejestracyjne.

W wyniku wspólnych działań policjantów z komisariatu w Kruszynie oraz funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu 33-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego został zatrzymany w swojej kryjówce. Mężczyzna próbował wprowadzić mundurowych w błąd, twierdząc, że czerwony samochód został mu wcześniej skradziony na terenie Niemiec. Policjanci szybko zweryfikowali tę wersję wydarzeń i wykluczyli ją.

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, gdzie usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

podkom . Anna Kublik-Rościszewska

Oficer prasowy

KPP Bolesławiec

tel. 47 873 32 14