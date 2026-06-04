Znaczne przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym – kierowca stracił prawo jazdy Data publikacji 04.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie prowadzili działania kontrolne na drogach powiatu, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa oraz eliminowanie z ruchu kierowców naruszających przepisy.

W rejonie Uciechowa policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 64-letniego kierowcę samochodu marki Iveco, który poza obszarem zabudowanym poruszał się z prędkością 124 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Pomiar wykazał przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 54 km/h.

W związku z popełnionym wykroczeniem mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych, a do jego indywidualnego konta dopisano 13 punktów karnych. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami, policjanci zatrzymali kierującymi prawo jazdy.

Mundurowi przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Im większa prędkość pojazdu, tym dłuższa droga hamowania i mniej czasu na reakcję w sytuacji zagrożenia. Nawet niewielkie przekroczenie limitu może znacząco zwiększyć ryzyko wypadku oraz jego skutki. Apelujemy do wszystkich kierowców o przestrzeganie ograniczeń prędkości, dostosowywanie jej do warunków panujących na drodze oraz zachowanie rozwagi za kierownicą. Bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialnych decyzji każdego uczestnika ruchu.

podkom. Paweł Noga