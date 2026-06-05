Wielki finał IPA Games: Sukces organizacyjny i podziękowania dla wolontariuszy z Liceum Służb Mundurowych! Data publikacji 05.06.2026 Powrót Drukuj Za nami światowe igrzyska IPA Games2026 – ogromne przedsięwzięcie, na którego sukces złożyli się absolutnie wszyscy: organizatorzy, sportowcy oraz niezastąpieni wolontariusze. Podczas uroczystego podsumowania przyszedł czas na zasłużone podziękowania dla młodzieży oraz kadry pedagogicznej z Europejskiego Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu.

W środowej uroczystości, która miała miejsce w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wzięła udział Wicedyrektor Elżbieta Wojtasiewicz wraz Jakubem Szczepaniakiem oraz przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków dr Robert Gwardyński. Okolicznościowe dyplomy młodzieży wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Tomasz Jędrzejowski oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka jak również Lider IPA na Dolnym Śląsku nadkom. dr Bartłomiej Majchrzak.

Nieoceniona pomoc i wielka lekcja formacji.

Pomoc logistyczna i zaangażowanie uczniów „mundurówki” były kluczowe dla sprawnego przebiegu, tak dużej imprezy. Dla samych kadetów była to jednak przede wszystkim unikalna lekcja i okazja, by zobaczyć formacje policyjne z zupełnie nowej perspektywy. Dzięki udziałowi w igrzyskach młodzież mogła przekonać się na własne oczy, jak w praktyce wygląda międzynarodowa współpraca oraz jak różnorodna i wielowymiarowa jest współczesna Policja.

Wolontariusze, którzy brali udział w IPA Games2026 zobaczyli formację tworzoną, przez ludzi o różnych specjalizacjach i narodowościach, których łączy wspólna pasja. Wręczone dyplomy to nie tylko symbol świetnie wykonanego zadania, ale też dowód na to, że pomoc wolontariuszy była fundamentem tego sukcesu. Gratulujemy!

Środowe spotkanie było również doskonałą okazją do przybliżenia procesu rekrutacji do Policji. Obecni na miejscu funkcjonariusze przekazali, kto może wstąpić w szeregi Policji i jakie dokumenty trzeba złożyć. Informowali, że praca ta umożliwia kontakt z innymi ludźmi, że jest to zajęcie dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Uczniowie dowiedzieli się nie tylko o przywilejach mundurowych, ale również o trudach pełnionej przez nich służby. Decydując się na pracę w Policji ważna jest chęć niesienia pomocy, empatii, ale również odporność psychiczna.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że różnorodność specjalizacji, jakie oferuje praca w Policji powoduje, że jest to miejsce atrakcyjne dla każdej młodej osoby, dla której ważnym elementem w wyborze miejsca zatrudnienia jest stabilizacja oraz rozwój osobisty.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka nadkom. dr Bartłomiej Majchrzak.

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