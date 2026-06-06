Wspólne działania służb dla ratowania ludzkiego życia Data publikacji 06.06.2026 Powrót Drukuj Pomoc osobom potrzebującym oraz ratowanie życia i zdrowia ludzkiego to jedne z najważniejszych zadań realizowanych przez służby każdego dnia. Szczególne znaczenie ma w takich sytuacjach współpraca pomiędzy różnymi instytucjami, gdy liczy się każda minuta. W dniu dzisiejszym dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał informację o pilnej potrzebie ratowania życia i zdrowia pacjenta. W związku z koniecznością niezwłocznego dostarczenia krwi dla osoby wymagającej natychmiastowej pomocy medycznej podjęto decyzję o wsparciu działań prowadzonych przez personel medyczny.

Transport medyczny oraz zadysponowane przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zespoły ratownictwa medycznego realizowały przewóz krwi z innych punktów krwiodawstwa i szpitali. Ze względu na dynamiczną sytuację oraz fakt, że liczył się czas, policjanci natychmiast włączyli się do działań mających na celu sprawne dostarczenie krwi do potrzebującego pacjenta.

W porozumieniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy podjęto decyzję o pilnym przewiezieniu krwi. Cenny ładunek został przekazany w specjalistycznym, odpowiednio zabezpieczonym pojemniku, gwarantującym zachowanie wymaganych warunków transportu.

W przedsięwzięcie zaangażowani byli policjanci ze Świdnicy oraz Jeleniej Góry, którzy dzięki wzorowej współpracy i szybkiemu działaniu wsparli proces ratowania ludzkiego życia. Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ogromne znaczenie ma współdziałanie służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia mieszkańców.

Najważniejszym celem wszystkich uczestników tych działań było jedno – jak najszybsze dostarczenie niezbędnej krwi i udzielenie pomocy pacjentowi, dla którego liczyła się każda minuta.

Policjanci przypominają, że skuteczne ratowanie życia często wymaga zaangażowania wielu osób i instytucji. W takich sytuacjach profesjonalizm, szybka wymiana informacji oraz wzajemne wsparcie służb mają kluczowe znaczenie. Dzięki sprawnej współpracy personelu medycznego oraz funkcjonariuszy Policji możliwe było szybkie podjęcie działań na rzecz pacjenta potrzebującego pilnej pomocy.

To dobry przykład tego, że gdy stawką jest ludzkie życie, wszyscy działają wspólnie, a najważniejszy jest człowiek i jego bezpieczeństwo.

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podkom. Beata Sosulska-Baran

tel. 604 580 490