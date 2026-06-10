Oszustwo przy sprzedaży auta doprowadziło do kolejnych odkryć. 44-latek zatrzymany przez jaworskich kryminalnych Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj Miał być zakup samochodu, a skończyło się interwencją Policji i zatrzymaniem nieuczciwego sprzedawcy. 65-letni mieszkaniec Warszawy przyjechał do Jawora, aby dokonać zakupu wystawionego do sprzedaży Mercedesa. Po przekazaniu pieniędzy, podczas załadunku pojazdu na lawetę wyszło na jaw, że auto nie posiada dwóch katalizatorów. Gdy kupujący zażądał zwrotu gotówki, sprzedawca postanowił uciec. Jednak dzięki szybkiej reakcji pokrzywdzonego oraz skutecznym działaniom jaworskich policjantów oszust został zatrzymany. Dalsze działania jaworskich kryminalnych ujawniły przedmioty mogące mieć związek z innymi przestępstwami.

Do zdarzenia doszło w czwartek (4 czerwca br. ), kiedy to 65-letni mieszkaniec Warszawy wraz z synem przyjechał do Jawora, aby kupić samochód marki Mercedes, którego ofertę znalazł na jednym z portali internetowych. Po oględzinach pojazdu zdecydował się na jego zakup i przekazał sprzedającemu ustaloną kwotę pieniędzy.

W trakcie załadunku samochodu na lawetę syn kupującego zauważył jednak, że w pojeździe brakuje dwóch katalizatorów, o czym nie było wzmianki ani w ogłoszeniu, ani też nie wspominał o tym sam sprzedający. Kiedy pokrzywdzony zażądał zwrotu przekazanych pieniędzy, sprzedawca oddalił się z miejsca zdarzenia, nie zamierzając wywiązać się z żądania kupującego.

Przed ucieczką mężczyzny pokrzywdzony zdołał wykonać jego zdjęcie. Następnie o całym zdarzeniu powiadomił policję, a co ważniejsze złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Okazane funkcjonariuszom zdjęcie pozwoliło na szybkie i zdecydowane działania, które doprowadziły do ustalenia tożsamości oszusta. Okazał się nim 44-letni mieszkaniec Jawora.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze niezwłocznie udali się pod ustalony adres i zatrzymali nieuczciwego sprzedawcę. Następnego dnia, w toku dalszych czynności procesowych, przeprowadzono przeszukanie miejsca jego zamieszkania, terenu posesji oraz innych nieruchomości należących do 44-letniego jaworzanina.

Podczas tych czynności właśnie policjanci ujawnili znaczną ilość niemieckich tablic rejestracyjnych oraz dokumentów pojazdów. Zabezpieczono również gotówkę w kwocie blisko 600 tysięcy złotych, dolary oraz euro. Ponadto, na terenie posesji

44-latka znajdował się samochód marki Volkswagen Golf na niemieckich numerach rejestracyjnych. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że pojazd figuruje jako utracony. Kradzież miała miejsce w ubiegłym roku na terenie Niemiec.

44-latek usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa oraz paserstwa. Prokurator Rejonowy w Jaworze zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KPP w Jaworze

podkom. Ewa Kluczyńska

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