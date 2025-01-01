70 nowych policjantów w szeregach dolnośląskiej Policji Powrót Drukuj Wczoraj, 11 czerwca br., kolejnych 70 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi dolnośląskiej Policji. Podczas ceremonii, która odbyła się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, nowo przyjęci policjanci złożyli uroczyste ślubowanie. Po raz kolejny młodzi adepci sztuki policyjnej wypowiedzieli znamienne słowa roty ślubowania: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję (…)”. Teraz przed nimi czas szkolenia podstawowego, by za chwile mogli w poszczególnych jednostkach dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Dolnego Śląska. Służba w Policji realnie wpływa na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

Ceremonia miała podniosły i wyjątkowy charakter. W wydarzeniu osobiście uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki wraz ze swoimi Zastępcami i nsp. Norbertem Kurendą i insp. Krzysztofem Kumaszką. Szef dolnośląskich policjantów pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru tej zarazem trudnej i odpowiedzialnej, ale przede wszystkim niosącej ze sobą wiele satysfakcji drogi zawodowej.

W uroczystości udział również wzięli: I Wicewojewoda Dolnośląski Pani Agnieszka Miza, w imieniu marszałka Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Pan Paweł Oleś, a także reprezentujący Prezydenta Miasta Wrocławia Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Bartłomiej Bajak oraz Zastępca Dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia Pani Aleksandra Mańczyńska. Nie mogło zabraknąć duchownych dolnośląskiego garnizonu ks. kanonika Stanisława Stelmaszka, ks. mitrata Grzegorza Cebulskiego oraz ks. Tomasza Stawiaka.

W uroczystości udział wzięli także bliscy nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy towarzyszyli im w tej ważnej chwili.

Kolejnym krokiem na zawodowej ścieżce młodych adeptów sztuki policyjnej będzie szkolenie podstawowe trwające ponad sześć miesięcy, a po jego ukończeniu rozpoczną służbę w komendach miejskich i powiatowych na terenie województwa dolnośląskiego.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby znajdują się na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce „praca”.

asp. szt. Paweł Pitoń