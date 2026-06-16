VII Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie – sportowa rywalizacja i promocja aktywnego stylu życia Data publikacji 16.06.2026 Powrót Drukuj W sobotę 13 czerwca 2026 roku w Borzygniewie nad Zalewem Mietkowskim odbyły się VII Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie na dystansie 1/8 Ironman. W zawodach uczestniczyło 33 funkcjonariuszy reprezentujących niemal wszystkie garnizony Policji w kraju, w tym 19 członków Reprezentacji Komendy Głównej Policji w Triathlonie. Zaangażowanie funkcjonariuszy w działalność sportową pokazuje, że służba w Policji stwarza możliwości łączenia obowiązków zawodowych z rozwijaniem pasji. Sport uczy systematyczności, wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu – wartości, które znajdują odzwierciedlenie również w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W organizację wydarzenia aktywnie włączyły się również Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego oraz Wojewódzka Grupa Dolnośląska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA.

Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 11.15 na plaży Zalewu Mietkowskiego. Zawodnicy mieli do pokonania łącznie trzy konkurencje: 475 metrów pływania, 22,5 kilometra jazdy na rowerze oraz 5,25 kilometra biegu. Etap pływacki został przeprowadzony w formule rolling start, polegającej na sukcesywnym wypuszczaniu zawodników do wody w kilkuosobowych grupach. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo uczestników oraz pozwala na płynniejsze rozpoczęcie rywalizacji.

Po zakończeniu części pływackiej zawodnicy udawali się do pierwszej strefy zmian, skąd rozpoczynali etap kolarski. Następnie, po pokonaniu 22,5 km trasy rowerowej i zmianie sprzętu w drugiej strefie zmian, przystępowali do ostatniej konkurencji – ponad pięciokilometrowy bieg.

I tak, najlepszą policjantką VII Mistrzostw Polski Policji w Triathlonie została mł. asp. Iwona Basara z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, która uzyskała czas 1:23:12. Natomiast wśród mężczyzn zwyciężył podkom. Jordan Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, osiągając rezultat 1:10:41. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wskazani policjanci są członkami Reprezentacji Polskiej Policji w Triathlonie.

Podczas uroczystego zakończenia mistrzostw najlepszym zawodniczkom i zawodnikom poszczególnych kategorii, pamiątkowe nagrody wręczył Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji insp. Adam Szeliński.

Wyniki Mistrzostw Polski Policji z podziałem na poszczególne klasyfikacje:

KATEGORIA OPEN KOBIET

1. Iwona Basara KPP Tczew1:23,12

2. Sylwia Szpocińska – KWP Wrocław - 1:25,52

3. Joanna Kwiatkowska – KPP Iława – 1:27,05



KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN

1. Jordan Kowalczyk- KMP Zabrze 1:10,41

2. Piotr Wiśniewski - KMP Toruń 1:12,01

3. Piotr Bohater - KMP Wrocław 1:12,35

KATEGORIA K-20

1. Natalia Nikel – KPP Iława – 1:32,05

KATEGORIA K-40

1. Katarzyna Sammler – KWP Poznań -1:28,12

2. Katarzyna Jędruch – KWP Szczecin -1:48,11

3. Karolina Wolter – WRD KMP Bydgoszcz 1:55,17

KATEGORIA M-30

1. Bartosz Nowicki – OPP Bydgoszcz 1:16,27

2. Wojciech Skalik – KP Warszawa Ursynów 1:19,12

3. Bartosz Woliński – KPP Gostyń 1:20,00

KATEGORIA M-40

1. Piotr Okuniewski – SPKP Bydgoszcz 1:12,47

2. Przemysław Reszka – KMP Opoczno - 1:14,17

3. Łukasz Machowski – KPP Jasło - 1:18,21

KATEGORIA M-50

1. Krzysztof Ozdoba – emeryt 1:16,40

2. Grzegorz Kaczyński – KPP Wołomin 1:17,03

3. Adam Szeliński – Główny Sztab KGP 1:24,13

KATEGORIA IPA MĘŻCZYZN

1. Dominik Sierżant – KMP Poznań 1:19,58

2. Daniel Szul – KPP Iława 1:20,53

3. Szymon Fiedorow – KWP Wrocław 1:24,15

Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie są nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale również ważnym elementem promowania aktywności fizycznej w środowisku policyjnym. Utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej stanowi istotny aspekt przygotowania funkcjonariuszy do realizacji codziennych zadań służbowych. Zawody sportowe pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje, doskonalić własne możliwości oraz integrować policjantów z różnych jednostek organizacyjnych Policji.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom ukończenia wymagających zawodów oraz osiągniętych wyników.

Sekcja Prasowa KWP Wrocław