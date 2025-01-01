Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Górze na podium podczas VI Mistrzostw Polski Służb Mundurowych Powrót Drukuj W sobotę Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Górze przystąpili do sportowej rywalizacji podczas VI Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim jiu-jitsu w stylu Gi (w tradycyjnym kimonie) oraz No Gi (w stroju przylegającym do ciała) organizowanych na terenie Mińska Mazowieckiego. W trakcie zawodów nasi reprezentanci zmierzyli się z przedstawicielami równych formacji. W wyniku sportowych zmagań funkcjonariusze zdobyli miejsca na podium, przy czym mł. asp. Radosław Prączko wywalczył srebrny medal w kategorii Masters No Gi – białe pasy do 97,5 kg, natomiast mł. asp. Karol Święcicki zdobył dwa brązowe medale w kategorii Masters 2 powyżej 97,5 kg oraz w kategorii Adult powyżej 97,5 kg. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W dniu 13 czerwca 2026 r. w Mińsku Mazowieckim odbyły się VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w BJJ GI I NO GI. W rywalizacji udział wzięli Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Górze, reprezentujący Związek Zawodowy Policjantów.

W zawodach rywalizowali przedstawiciele różnych formacji w tym: Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej oraz żołnierze ze Stanów Zjednoczonych.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a do rywalizacji przystąpiło kilkuset zawodników startujących w wielu kategoriach. Reprezentanci Komendy Powiatowej Policji w Górze zaprezentowali wysoki poziom sportowy, zdobywając miejsca na podium: mł. asp. Radosław Prączko wywalczył srebrny medal w kategorii Masters No Gi – białe pasy do 97,5 kg , natomiast mł. asp. Karol Święcicki zdobył dwa brązowe medale w kategorii Masters 2 powyżej 97,5 kg oraz w kategorii Adult powyżej 97,5 kg .

VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych były nie tylko okazją do sportowej rywalizacji, ale również do integracji funkcjonariuszy i żołnierzy z całej Polski oraz z zagranicy. Uczestnicy podkreślali doskonałą atmosferę wydarzenia oraz wysoki poziom organizacji zawodów. Mimo osiągniętych sukcesów reprezentacji Komendy Powiatowej Policji w Górze podkreślają, że pozostający w nich niedosyt stanowi doskonałą motywację do dalszych treningów. Już dziś nasi reprezentanci zapowiadają walkę o jeszcze lepsze wyniki podczas przyszłorocznej edycji mistrzostw.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, ponieważ sprawność fizyczna to kluczowy element służby w Policji, niezbędny do skutecznego obezwładniania napastników, pościgów i ochrony bezpieczeństwa!

podkom. Paweł Noga