Podsumowanie policyjnych działań „Elektryczny Rower i Hulajnoga” Powrót Drukuj Dynamiczny wzrost liczby uczestników ruchu drogowego korzystających z elektrycznych rowerów i hulajnóg wiąże się ze zwiększeniem poziomu zagrożeń dla tej grupy użytkowników dróg. W celu zapewnienia m.in. im bezpieczeństwa dolnośląscy policjanci przeprowadzili na terenie województwa działania pod nazwą „Elektryczny Rower i Hulajnoga”. W trakcie akcji policjanci przyjrzeli się zachowaniom kierujących rowerami, w tym również elektrycznymi, hulajnogami elektrycznymi, a także urządzeniami transportu osobistego. Efekt całodniowych działań na Dolnym Śląsku to ponad 700 kontroli niechronionych uczestników ruchu drogowego i ujawnienie niemal 500 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów, w tym tych poruszających się rowerami elektrycznymi, oraz osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi i UTO.

Głównym celem prowadzonych przez dolnośląskich policjantów działań „Elektryczny Rower i Hulajnoga” było podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz rowerzystów, w tym tych poruszających się na elektrycznych jednośladach.

Funkcjonariusze prowadzili akcję tam, gdzie występuje najwięcej zagrożeń dla tych kategorii uczestników ruchu drogowego i gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z ich udziałem. Pod szczególnym nadzorem mundurowych znajdowały się okolice przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych, czyli miejsc szczególnych, gdzie osoby te są narażone na niebezpieczeństwo w przypadku niestosowania się do obowiązujących przepisów. Policjanci zwracali uwagę także na ruch odbywający się na chodnikach i ścieżkach rowerowych oraz to jak osoby, które nie ukończył 16 lat, stosują się do obowiązku jazdy w kaskach ochronnych.

Wyniki przeprowadzonych przez dolnośląskich policjantów działań pokazują, że nadal wielu użytkowników hulajnóg elektrycznych i rowerów, rowerów elektrycznych nie respektuje obowiązujących przepisów. Podczas całodniowej akcji funkcjonariusze skontrolowali blisko 700 niechronionych uczestników ruchu drogowego, ujawniając niemal 500 wykroczeń! Jak się okazało zdecydowana większość z nich została popełniona przez kierujących rowerami, którzy dopuścili się ponad 370 naruszeń prawa. Kierujący hulajnogami elektrycznymi natomiast najczęściej nie respektowali przepisów w zakresie ograniczeń prędkości i stosowania się do sygnalizacji świetlnej.

Pamiętajmy, że o własne bezpieczeństwo w głównej mierze powinniśmy dbać sami, bezwzględnie stosując się do obowiązujących przepisów oraz zachowując na drodze rozwagę i szczególną ostrożność.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

