Wycelował broń i strzelił w stronę policjantów. Szybka reakcja funkcjonariuszy zapobiegła tragedii Powrót Drukuj Interwencje wobec uzbrojonych i agresywnych osób należą do najbardziej niebezpiecznych policyjnych działań. Do jednej z nich doszło w powiecie średzkim, gdzie policjanci zatrzymali 35-latka, który będąc pod wpływem alkoholu strzelał z broni czarnoprochowej. W trakcie interwencji mężczyzna strzelił w stronę funkcjonariuszy z bliskiej odległości. Dzięki profesjonalnemu działaniu mundurowych napastnik został szybko obezwładniony i zatrzymany. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozić może mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności, ponieważ będzie odpowiadał m.in. za usiłowanie zabójstwa.

Do tego niezwykle niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę, 17 czerwca br., na terenie powiatu średzkiego. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej zostali skierowani do interwencji wobec mężczyzny, który miał strzelać z broni palnej.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali agresywnego 35-letniego mieszkańca powiatu średzkiego. Jak ustalono, mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu i posługiwał się bronią czarnoprochową. W trakcie prowadzonych czynności sytuacja gwałtownie eskalowała. Mężczyzna z odległości około siedmiu metrów wycelował broń i strzelił w kierunku policjantów.

Zdecydowane i profesjonalne działanie mundurowych ze Środy Śląskiej doprowadziło do skutecznego obezwładnienia oraz zatrzymania napastnika, a tym samym szybkiego wyeliminowania zagrożenia dla mieszkańców i osób przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia. Dzięki opanowaniu, doświadczeniu oraz właściwej ocenie zagrożenia przez policjantów, w wyniku tej niezwykle niebezpiecznej i trudnej interwencji nikt nie odniósł obrażeń.

Działania podejmowane przez policjantów wobec uzbrojonych i agresywnych osób należą do najbardziej niebezpiecznych interwencji. W takich sytuacjach funkcjonariusze muszą w ułamku sekundy podejmować decyzje mające bezpośredni wpływ na życie i zdrowie zarówno własne, jak i osób postronnych. Każda błędna ocena może prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie w prokuraturze usłyszał zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. Wczoraj, na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledczy wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności zdarzenia. W toku postępowania ustalane jest między innymi pochodzenie zabezpieczonej broni, amunicji oraz prochu, a także to, czy ich posiadanie przez 35-latka było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Środzie Śląskiej

asp. Tomasz Chojniak

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