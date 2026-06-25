Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko lekarzowi psychiatrze, który za łapówki wystawiał recepty na środki opioidowe i psychotropowe – leki narkotyczne, którego pod koniec lipca 2025 r. zatrzymali specjaliści w zwalczaniu korupcji z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze zajmujący się na co dzień zwalczaniem korupcji z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej we współpracy z Prokuraturą Rejonową dla Wrocławia Psie-Pole zatrzymali w połowie 2025 r. dwie osoby biorące udział w korupcyjnym procederze wystawiania za pieniądze recept na środki opioidowe, psychoaktywne i psychotropowe osobom, które nie miały żadnych wskazań medycznych do zażywania takich środków. Zatrzymane osoby, a w tym nieuczciwy lekarz, usłyszeli łącznie blisko ponad 6700 zarzutów! Podejrzani odpowiedzą przed sądem za przestępstwa korupcyjne połączone z handlem narkotykami, za co grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Kolejny sukces specjalistów w zwalczaniu korupcji z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej. Tym razem policjanci uderzyli w proceder wystawiania za łapówki recept na środki opioidowe, psychoaktywne i psychotropowe. W ich ręce wpadły dwie osoby czerpiące korzyści majątkowe z obrotu takimi nielegalnymi dokumentami medycznymi uprawniającymi do uzyskania na ich podstawie w aptekach do leków narkotycznych.

Śledztwo, prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją KWP we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wrocławia Psie-Pole, dotyczy poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej przez lekarza psychiatrę. Przestępczy proceder polegał na wystawianiu przez niego, w zamian za korzyści majątkowe, recept na środki opioidowe, psychoaktywne i psychotropowe osobom, które nie miały wskazań medycznych do zażywania takich leków.

W toku realizacji tej sprawy, nad którą policjanci i prokurator intensywnie pracowali wiele miesięcy, zatrzymano dwoje podejrzanych: lekarza psychiatrę przyjmującego łapówki oraz osobę, która udzielała lekarzowi korzyści majątkowych za wydawanie jej powyższych recept. Lekarz odpowie za przestępstwo przyjęcia korzyści majątkowej art. 228 § 3 k.k. i uczestnictwo w obrocie znaczną ilością narkotyków, gdyż jak wynika z wyliczeń śledczych, lekarz wystawił recepty, w których figurowały tabletki narkotyczne w ilości około 200 tys. sztuk! Osoba, która wręczała łapówki, odpowie za wręczanie korzyści majątkowej oraz uczestnictwo w obrocie znaczną ilością narkotyków. W trakcie postępowania mundurowi zabezpieczyli u podejrzanych również ponad 160 tysięcy złotych w gotówce.

Zatrzymani usłyszeli ponad 6700 zarzutów o charakterze korupcyjnym! Wobec nieuczciwego lekarza psychiatry sąd stosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na łączny okres 8 miesięcy. Zarówno jemu, jak i drugiej osobie podejrzanej w tej sprawie, grozić może kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: Wydział do Walki z Korupcją

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu