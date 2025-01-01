Kierował samochodem skradzionym kilkanaście godzin wcześniej we Francji – jeszcze tego samego dnia „wpadł” w ręce milickich policjantów Powrót Drukuj Miliccy policjanci zatrzymali 21-letniego obcokrajowca, który poruszał się samochodem osobowym marki Renault skradzionym kilkanaście godzin wcześniej na terenie Francji. Policjanci zabezpieczyli odzyskany pojazd, a zatrzymany obcokrajowiec został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W czwartkowe popołudnie, 25 czerwca br. , miliccy policjanci uzyskali informację, że od strony Trzebnicy do Milicza może przemieszczać się mężczyzna kierujący skradzionym na terenie Francji samochodem osobowym marki Renault Austral.

Kwadrans po godzinie 19:00 mundurowi patrolujący przebiegającą przez powiat milicki drogę krajową nr 15, zauważyli jadący w stronę Milicza samochód odpowiadający opisowi poszukiwanego pojazdu. Mundurowi natychmiast zawrócili i ruszyli za nim w pościg, jednocześnie informując o tym inne patrole będące w służbie. Po kilku minutach na wjeździe do Milicza ścigany pojazd został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Na miejsce w tym samym czasie dotarły także inne patrole, w tym policjanci z Trzebnicy.

Dalsze policyjne czynności potwierdziły wcześniejsze informacje. Samochodem marki Renault Austral kierował 21-letni obywatel Francji, mężczyzna jechał sam. Mundurowi potwierdzili, że samochód tego samego dnia został skradziony na terenie Francji. W związku z tym kierujący nim obcokrajowiec do czasu wyjaśnienia okoliczności sprawy został zatrzymany. Natomiast odzyskany przez funkcjonariuszy pojazd został odholowany na parking strzeżony będący w dyspozycji Policji.

Po analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego zatrzymanemu 21-latkowi przedstawiono zarzut popełnienia umyślnego paserstwa, polegającego na przyjęciu skradzionego na terenie Francji samochodu osobowego o wartości około 150 tysięcy złotych, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Miliczu przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Postępowanie jest w toku – policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają wszelkie okoliczności tej sprawy, a odzyskany pojazd powróci do swojego właściciela we Francji.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Miliczu

podinsp. Sławomir Waleński

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