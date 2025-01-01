Kierował samochodem skradzionym kilkanaście godzin wcześniej we Francji – jeszcze tego samego dnia „wpadł” w ręce milickich policjantów
Miliccy policjanci zatrzymali 21-letniego obcokrajowca, który poruszał się samochodem osobowym marki Renault skradzionym kilkanaście godzin wcześniej na terenie Francji. Policjanci zabezpieczyli odzyskany pojazd, a zatrzymany obcokrajowiec został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
W czwartkowe popołudnie, 25 czerwca br., miliccy policjanci uzyskali informację, że od strony Trzebnicy do Milicza może przemieszczać się mężczyzna kierujący skradzionym na terenie Francji samochodem osobowym marki Renault Austral.
Kwadrans po godzinie 19:00 mundurowi patrolujący przebiegającą przez powiat milicki drogę krajową nr 15, zauważyli jadący w stronę Milicza samochód odpowiadający opisowi poszukiwanego pojazdu. Mundurowi natychmiast zawrócili i ruszyli za nim w pościg, jednocześnie informując o tym inne patrole będące w służbie. Po kilku minutach na wjeździe do Milicza ścigany pojazd został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Na miejsce w tym samym czasie dotarły także inne patrole, w tym policjanci z Trzebnicy.
Dalsze policyjne czynności potwierdziły wcześniejsze informacje. Samochodem marki Renault Austral kierował 21-letni obywatel Francji, mężczyzna jechał sam. Mundurowi potwierdzili, że samochód tego samego dnia został skradziony na terenie Francji. W związku z tym kierujący nim obcokrajowiec do czasu wyjaśnienia okoliczności sprawy został zatrzymany. Natomiast odzyskany przez funkcjonariuszy pojazd został odholowany na parking strzeżony będący w dyspozycji Policji.
Po analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego zatrzymanemu 21-latkowi przedstawiono zarzut popełnienia umyślnego paserstwa, polegającego na przyjęciu skradzionego na terenie Francji samochodu osobowego o wartości około 150 tysięcy złotych, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Miliczu przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.
Postępowanie jest w toku – policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają wszelkie okoliczności tej sprawy, a odzyskany pojazd powróci do swojego właściciela we Francji.
kom. Przemysław Ratajczyk
Źródło: KPP w Miliczu
podinsp. Sławomir Waleński
tel. 507 135 830
Film Kierował samochodem skradzionym kilkanaście godzin wcześniej we Francji – jeszcze tego samego dnia „wpadł” w ręce milickich policjantów
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