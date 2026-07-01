Trzymał psy w skrajnie złych warunkach. Policjanci odnaleźli dwa szczeniaki trzymane za kanapą Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Lubińscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z ulic miasta biegają bezpańskie psy i zaatakowały jednego z przechodniów. Mundurowi natychmiast skierowali do miejsca, gdzie miały przebywać zwierzaki. Psy znajdowały się w zaniedbanych i zanieczyszczonych pomieszczeniach, bez zapewnionych odpowiednich warunków do życia. Ponadto policjanci w trakcie czynności odnaleźli dwa szczeniaki schowane za kanapą. Właściciel, 50-letni mieszkaniec Lubina został zatrzymany i doprowadzony do tutejszej jednostki, gdzie usłyszał zarzut w tej sprawie. Teraz sąd zdecyduje o jego dalszym losie.

W ubiegłym tygodniu lubińscy policjanci zostali skierowani na jedną z ulic miasta, gdzie wałęsające się psy ugryzły pieszego. Mężczyzna wskazał budynek, do którego zwierzęta wbiegły po całym zdarzeniu i to właśnie tam skierowali się policjanci.

Psy znajdowały się w zaniedbanych pomieszczeniach, bez zapewnionych odpowiednich warunków do życia. W budynku zalegały odchody, resztki jedzenia, szkła oraz piachu, a zwierzęta nie miały stałego dostępu do wody i pokarmu. Czworonogi były zaniedbane, a ich właściciel nie wiedział nawet, czy podsiadają aktualne szczepienia.

Podczas czynności mundurowi za kanapą, w jednym z pomieszczeń odnaleźli dwa małe szczeniaki, które również przebywały w nieodpowiednich warunkach.

Zwierzęta potrzebowały natychmiastowej pomocy i zostały przekazane pod opiekę osób zajmujących się ich ochroną.

W związku z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami policjanci zatrzymali 50-letniego właściciela psów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów w tej sprawie. Zgodnie z obowiązującym prawem mężczyźnie grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że każdy właściciel zwierzęcia ma obowiązek zapewnić mu odpowiednie warunki bytowe, dostęp do wody i pożywienia oraz właściwą opiekę. Każdy przypadek podejrzenia znęcania się nad zwierzętami warto zgłaszać odpowiednim służbom. Szybka reakcja może uratować zdrowie i życie bezbronnych zwierząt.

podkom. Paweł Noga

Źródło: KPP w Lubinie

mł. asp. Renata Ślęk

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