Samotny 6-latek bezpiecznie wrócił do mamy dzięki determinacji policjantów Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Kolejowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wykazali się zaangażowaniem i profesjonalizmem, gdy otrzymali zgłoszenie dotyczące 6-letniego chłopca samotnie przebywającego w centrum handlowym. Mimo poważnych trudności w komunikacji oraz braku jakichkolwiek informacji o jego tożsamości, funkcjonariusze nie ustawali w działaniach, które ostatecznie doprowadziły do odnalezienia opiekuna prawnego dziecka. Chłopiec cały i zdrowy wrócił pod opiekę swojej mamy.

Do zdarzenia doszło 30 czerwca br. na terenie centrum handlowego znajdującego się obok dworca kolejowego Wrocław Główny. Funkcjonariusze Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu zostali skierowani do recepcji galerii, gdzie znajdował się około 6-letni chłopiec. Dziecko przebywało tam bez opieki osoby dorosłej.

Funkcjonariusze od razu podjęli próbę nawiązania kontaktu z chłopcem, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Niestety, okazało się to niemożliwe. Równocześnie za pośrednictwem systemu nagłośnienia centrum handlowego wielokrotnie emitowano komunikaty w dwóch językach, jednak żaden opiekun nie zgłosił się po dziecko.

Policjanci nie ograniczyli się wyłącznie do oczekiwania na rozwój wydarzeń. Wspólnie z pracownikami centrum handlowego szczegółowo przeanalizowali zapisy monitoringu. Dzięki skrupulatnej pracy ustalili, że chłopiec samodzielnie przyjechał tramwajem do galerii i wysiadł na przystanku przy ulicy Borowskiej.

Ze względu na brak możliwości ustalenia jego danych osobowych oraz utrudniony kontakt, funkcjonariusze zapewnili dziecku opiekę w Komisariacie Kolejowym KWP we Wrocławiu. Jednocześnie wizerunek chłopca został niezwłocznie przekazany do wszystkich jednostek Policji na terenie Wrocławia.

Determinacja policjantów bardzo szybko przyniosła efekt. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przekazał informację, że funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław Krzyki prowadzą czynności związane z zaginięciem 6-letniego obywatela Mongolii. Wspólne działania obu jednostek pozwoliły potwierdzić tożsamość dziecka oraz ustalić jego opiekuna prawnego. Okazało się, że chłopiec oddalił się swojej mamie z innego centrum handlowego na terenie Wrocławia.

Ze względu na sytuację zdrowotną chłopca oraz jego wiek, niezwykle ważne było opanowanie, cierpliwość i zaangażowanie funkcjonariuszy, którzy przez cały czas dbali o jego bezpieczeństwo i komfort. Ostatecznie dziecko zostało bezpiecznie przekazane mamie.

Apelujemy do rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy centra handlowe, miejsca wypoczynku, festyny czy dworce odwiedza znacznie więcej osób. Chwila nieuwagi wystarczy, by dziecko oddaliło się i znalazło w niebezpiecznej sytuacji.

Przed wyjściem warto przypomnieć najmłodszym, aby w przypadku zgubienia pozostali w jednym miejscu lub zwrócili się o pomoc do pracownika sklepu, ochrony lub policjanta. Dobrym rozwiązaniem jest również nauczenie dziecka numeru alarmowego 112 oraz wyposażenie go w opaskę lub karteczkę z numerem telefonu do rodzica. W przypadku dzieci ze szczególnymi potrzebami warto zadbać o identyfikator zawierający podstawowe informacje, które mogą znacząco ułatwić udzielenie im pomocy.

Szybka reakcja świadków, profesjonalizm policjantów oraz współpraca z pracownikami centrum handlowego sprawiły, że ta historia zakończyła się szczęśliwie. To kolejny przykład, że bezpieczeństwo najmłodszych pozostaje dla policjantów absolutnym priorytetem.

kom. Przemysław Ratajczyk

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu