Dolnośląscy przewodnicy psów służbowych triumfowali w międzynarodowych mistrzostwach Powrót Drukuj Reprezentanci dolnośląskiego garnizonu Policji okazali się bezkonkurencyjni podczas V Międzynarodowych Mistrzostw Kynologicznych Psów Służbowych w specjalności wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i narkotyków. Policyjni przewodnicy wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami zdobyli indywidualne medale, a drużyna polskiej Policji wywalczyła tytuł najlepszej reprezentacji całych zawodów, potwierdzając najwyższy poziom wyszkolenia i profesjonalizmu.

W dniach 29 czerwca – 2 lipca 2026 roku na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyły się V Międzynarodowe Mistrzostwa Kynologiczne Psów Służbowych w specjalności wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i narkotyków, organizowane pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Na zaproszenie Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk. SG Mariusza Ceckowskiego w rywalizacji uczestniczyli funkcjonariusze wszystkich Oddziałów Straży Granicznej, przedstawiciele Policji z Polski, Czech i Słowacji, Służby Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej oraz służb granicznych z Łotwy, Ukrainy i Węgier. W zawodach wystartowali również przewodnicy psów ratowniczych reprezentujący GOPR oraz Państwową Straż Pożarną.

Polską Policję reprezentowała drużyna przewodników psów służbowych z dolnośląskiego garnizonu Policji pod kierownictwem nadkom. Marka Mycka. W skład zespołu weszli: asp. szt. Tomasz Bendyk z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz z psem służbowym OKSZA, wyszkolonym do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, i asp. Marcin Maćkowiak z również z wrocławskiej komendy miejskiej wraz z psem służbowym SZUB, specjalizującym się w wyszukiwaniu zapachów narkotyków.

Przez cztery dni zawodnicy rywalizowali w wymagających konkurencjach sprawdzających umiejętności przewodników i ich psów. Zadania polegały na odnajdywaniu materiałów wybuchowych i narkotyków ukrytych w środkach transportu zbiorowego, bagażach, pomieszczeniach, odzieży oraz w terenie leśnym. Oceniano również poziom posłuszeństwa psów służbowych oraz sprawność podczas pokonywania przeszkód terenowych. Wszystkie konkurencje były oceniane przez niezależnych sędziów.

Dolnośląscy policjanci po raz kolejny udowodnili, że należą do ścisłej europejskiej czołówki. W klasyfikacji indywidualnej:

asp. szt. Tomasz Bendyk wraz z psem OKSZA zdobyli I miejsce w kategorii psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,

zdobyli I miejsce w kategorii psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, asp. Marcin Maćkowiak z psem SZUB wywalczyli II miejsce w konkurencji sprawności przewodników z psami służbowymi oraz IV miejsce w klasyfikacji indywidualnej psów do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Największym sukcesem okazała się jednak klasyfikacja drużynowa. Po zsumowaniu wyników wszystkich konkurencji reprezentacja Polskiej Policji została uznana za najlepszą drużynę V Międzynarodowych Mistrzostw Kynologicznych Psów Służbowych.

To wyjątkowe osiągnięcie jest efektem wielomiesięcznego szkolenia, doskonałej współpracy przewodników z psami służbowymi oraz ogromnego zaangażowania i doświadczenia funkcjonariuszy. Wyniki osiągnięte przez dolnośląskich policjantów potwierdzają, że policyjna kynologia stoi na najwyższym europejskim poziomie, a wyszkolone psy służbowe każdego dnia stanowią nieocenione wsparcie w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli.

Serdecznie gratulujemy naszym funkcjonariuszom znakomitych wyników oraz godnego reprezentowania Polskiej Policji i dolnośląskiego garnizonu.

kom. Przemysław Ratajczyk