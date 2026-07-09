14 kg narkotyków przejętych przez policjantów z Kłodzka. Czujność patrolu doprowadziła do spektakularnego uderzenia w narkobiznes Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Czujność, doświadczenie oraz doskonałe rozpoznanie środowiska przestępczego po raz kolejny doprowadziły do mocnego uderzenia w przestępczość narkotykową w powiecie kłodzkim. Dzięki spostrzegawczości funkcjonariuszy prewencji, ich właściwej ocenie sytuacji oraz doskonałej współpracy z policjantami pionu kryminalnego, z nielegalnego obrotu wyeliminowano 14 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych. W sprawie zatrzymany został 28-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego, wobec którego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

W miniony poniedziałek funkcjonariusze Wydziału Prewencji kłodzkiej komendy powiatowej, realizując codzienne zadania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, patrolowali rejon, w którym kilka miesięcy wcześniej ujawniono znaczne ilości narkotyków.

Ich uwagę zwrócił 28-letni mężczyzna przebywający w pobliżu garażu objętego wcześniejszymi działaniami Policji. Zachowanie mężczyzny wzbudziło uzasadnione podejrzenia mundurowych, dlatego podjęli wobec niego interwencję. Podczas legitymowania i wykonywanych czynności policjanci znaleźli przy mieszkańcu powiatu kłodzkiego środki odurzające. Okoliczności sprawy oraz wcześniejsze ustalenia dotyczące tego rejonu miasta spowodowały, że na miejsce skierowano funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej.

Mężczyzna twierdził, że nie ma żadnego związku z pobliskim garażem i nie posiada do niego kluczy. Zapewniał również, że z tego miejsca nie korzystał. Policjanci bazując na swojej wiedzy, doświadczeniu oraz szybkiej analizie sytuacji, nabrali podejrzeń, że w garażu mogą być przechowywane kolejne narkotyki. Dlatego podjęli decyzję o siłowym wejściu do tego pomieszczenia.

Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się trafne. W garażu ujawnili i zabezpieczyli 14 kilogramów środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Był to głównie mefedron, metaamfetamina i marihuana, które przechowywane były w słoikach, torbach oraz w foliowych woreczkach. W garażu mundurowi znaleźli również pseudoefedrynę - prekursor do produkcji narkotyków oraz trzy wagi elektroniczne. Nielegalny asortyment został zabezpieczony, a następnie skierowany do szczegółowych badań laboratoryjnych.

Dalsze czynności procesowe dostarczyły kolejnego istotnego dowodu w sprawie. Podczas szczegółowego przeszukania odzieży zatrzymanego, przeprowadzonego już w jednostce Policji, funkcjonariusze znaleźli klucze do garażu starannie ukryte w bieliźnie mężczyzny, przymocowane do gumki odzieży. Fakt ujawnienia kluczy jednoznacznie podważył wcześniejsze zapewnienia 28-latka, który utrzymywał, że nie posiadał kluczy do garażu, nie korzysta z tego miejsca i nie wie, co znajduje się w jego wnętrzu.

Mężczyzna trafił do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych kłodzkiej komendy. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy oraz szereg przeprowadzonych czynności pozwoliły Prokuratorowi Rejonowemu w Kłodzku przedstawić podejrzanemu zarzuty, a następnie wystąpić do sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego. 28-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy na 3 miesiące.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy, sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków i ustalają także, czy zatrzymany zajmował się ich dystrybucją. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

To kolejny przykład pokazujący, że skuteczność Policji jest efektem codziennej, często niewidocznej dla mieszkańców służby, w której ogromne znaczenie mają doświadczenie, spostrzegawczość, konsekwencja, współpraca oraz umiejętność właściwej oceny nawet pozornie nieistotnych sytuacji. Dzięki takim działaniom z nielegalnego rynku eliminowane są znaczne ilości narkotyków, które mogłyby trafić do tysięcy odbiorców, stanowiąc realne zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Policjanci nadal konsekwentnie prowadzą działania wymierzone w osoby zajmujące się produkcją, przechowywaniem i dystrybucją środków odurzających. Każda zabezpieczona partia narkotyków oznacza większe bezpieczeństwo mieszkańców. Funkcjonariusze niezmiennie zapowiadają zdecydowaną rekcję wobec wszystkich osób łamiących prawo i czerpiących korzyści z tego nielegalnego procederu.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Kłodzku

podinsp. Wioletta Martuszewska

tel. 606 754 529