Międzynarodowe szkolenie CEPOL. Dolnośląska Policja w walce z przemocą uwarunkowaną płcią Powrót Drukuj Jak skutecznie identyfikować zagrożenia, przełamywać bariery utrudniające zgłaszanie przestępstw oraz profesjonalnie nieść pomoc kobietom i dziewczętom pokrzywdzonym przemocą? To główne zagadnienia międzynarodowego webinaru „Fighting gender-based violence against women in the EU”, w którym wziął udział Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka nadkom. dr. Bartłomiej Majchrzak.

Wydarzenie, zorganizowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), skierowane było do funkcjonariuszy organów ścigania oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich. Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie kompetencji służb w zakresie efektywnego reagowania na przejawy przemocy ze względu na płeć.

Podczas seminarium kluczowe obszary tematyczne zreferowali eksperci z wiodących instytucji unijnych:

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) przedstawiła szczegółową analizę czynników zwiększających podatność kobiet i dziewcząt na wiktymizację, a także omówiła współczesne formy i przejawy przemocy uwarunkowanej płcią w Europie.

przedstawiła szczegółową analizę czynników zwiększających podatność kobiet i dziewcząt na wiktymizację, a także omówiła współczesne formy i przejawy przemocy uwarunkowanej płcią w Europie. Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) skupił się na problematyce ujawniania przestępstw. Eksperci przeanalizowali bariery psychologiczne, społeczne i strukturalne, które często powstrzymują osoby pokrzywdzone przed zgłoszeniem sprawy organom ścigania.

Ważnym elementem dyskusji było wypracowanie skutecznych procedur i mechanizmów, które pozwolą eliminować te bariery, ułatwiając ofiarom kontakt z Policją i gwarantując im pełne bezpieczeństwo oraz podmiotowe traktowanie od momentu przyjęcia zawiadomienia.

Skuteczna ochrona praw człowieka oraz profesjonalne wsparcie osób dotkniętych przemocą wymagają stałego aktualizowania wiedzy i implementowania najlepszych międzynarodowych praktyk — podkreśla Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka KWP we Wrocławiu.

Zrozumienie perspektywy i mechanizmów opisywanych przez ekspertów z FRA czy EIGE pozwala nam na jeszcze trafniejsze diagnozowanie potrzeb osób pokrzywdzonych w naszym garnizonie oraz stałe podnoszenie standardów policyjnych działań.

Udział w międzynarodowych panelach szkoleniowych organizowanych pod egidą CEPOL stanowi istotny element doskonalenia zawodowego. Zdobyta wiedza oraz wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane w działalności profilaktycznej i szkoleniowej dolnośląskiej Policji, służąc dalszemu wzmacnianiu ochrony praw i wolności obywatelskich.