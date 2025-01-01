Wojewódzkie Obchody Święta Policji Garnizonu Dolnośląskiego Powrót Drukuj Na placu pod Iglicą, który znajduję się przy jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów Wrocławia, jakim jest oczywiście Hala Stulecia, odbyły się wojewódzkie obchody 107. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystości uczestniczyła Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Monika Wielichowska oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń. Zaproszonych gości, policjantów oraz pracowników Policji powitał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki. Święto Policji to wyjątkowy moment dla całej formacji - czas awansów, odznaczeń oraz podziękowań dla funkcjonariuszy, pracowników Policji i wszystkich osób wspierających Policję w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszego kraju.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji dolnośląskich policjantów, odprawioną w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Następnie o godzinie 11.00, na placu pod Iglicą tuż przy Hali Stulecia we Wrocławiu, rozpoczął się uroczysty apel z udziałem pocztu flagowego oraz pocztów sztandarowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz komend miejskich i powiatowych dolnośląskiego garnizonu Policji.

Tegoroczna uroczystość, w 107. rocznicę powołania Policji Państwowej, stanowiła doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy wspólnie z Policją dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Dolnego Śląska.

Rok 2026 jest również szczególny z uwagi na przypadające stulecie sportu w Policji. Sprawność fizyczna oraz aktywność sportowa od zawsze pozostają ważnym elementem policyjnej służby i mają istotny wpływ na skuteczną realizację codziennych zadań.

Miejscem uroczystości był plac pod Iglicą - jedna z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni Wrocławia, której charakterystycznym symbolem jest Iglica.

W tym podniosłym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej Policji na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Markiem Boroniem, funkcjonariusze i pracownicy dolnośląskiej Policji, delegacje jednostek z Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Królestwa Hiszpanii, a także liczni przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Monika Wielichowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Zdrojewski, Wojewoda Dolnośląski Anna Żabska, Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Julian Żygadło oraz przedstawiciele Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBŚP, CBZC, BSWP i innych służb.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również byli Komendanci Wojewódzcy Policji we Wrocławiu - gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk, nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Maciejewski oraz insp. w st. spocz. Piotr Anioła.

Uroczysty charakter wydarzenia podkreśliła oprawa muzyczna Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, będącej jedną z trzech policyjnych orkiestr funkcjonujących w kraju.

Dzisiejsze obchody były również okazją do uhonorowania policjantów i pracowników Policji za wzorową służbę, zaangażowanie oraz profesjonalizm. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, wyróżnienia i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki po przywitaniu wszystkich uczestników wydarzenia powiedział: ,,Stajemy dziś wspólnie, by uczcić Święto Policji – dzień szczególny, dzień refleksji nad służbą, która każdego dnia wymaga od Nas odwagi, poświęcenia i gotowości do niesienia pomocy tam, gdzie inni się wahają’’ . W dalszej części wypowiedzi dodał, że: ,,każdego dnia, o każdej porze, w deszczu i mrozie, w dzień i w nocy, byliście tam, gdzie byliście potrzebni – za tę codzienną służbę i poświecenie – dziękuję, bo mieszkańcy naszego województwa dzięki Wam mogą czuć się bezpiecznie’’. Pogratulował także wszystkim awansowanym i odznaczonym, a także skierował słowa podziękowania za współpracę partnerom z innych służb i samorządów, z którymi współpracujemy na rzecz bezpieczeństwa.

Kolejnym punktem tego wyjątkowego wydarzenia było uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów personalnych oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Medale „Za Długoletnią Służbę", „Za Zasługi dla Policji" oraz odznaki „Zasłużony Policjant" wręczali Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, Wojewoda Dolnośląski Anna Żabska, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, medalami „Za Długoletnią Służbę" odznaczonych zostało 10 funkcjonariuszy dolnośląskiego garnizonu Policji.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznakę „Zasłużony Policjant" otrzymało 10 funkcjonariuszy garnizonu dolnośląskiego, w tym:

srebrną odznakę - 1 policjant,

brązową odznakę - 9 policjantów.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał również brązowy medal „Za Zasługi dla Policji" - Dyrektorowi Biura Kryminalnego Panu Markusowi Iwa.

Komendant Główny Policji mianował na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów starszych 10 funkcjonariuszy dolnośląskiego garnizonu.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu natomiast mianował na wyższe stopnie służbowe:

w korpusie oficerów młodszych - 135 funkcjonariuszy,

w korpusie aspirantów - 623 funkcjonariuszy,

w korpusie podoficerów - 96 funkcjonariuszy,

w korpusie szeregowych - 45 funkcjonariuszy.

Po zakończeniu uroczystego wręczenia awansów i odznaczeń głos zabrała Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Monika Wielichowska: ,, Człowiek silny także ma prawo do zmęczenia, emocji, odpoczynku i do wsparcia”. Dlatego też życzyła nie tylko siły do działania, ale troski o własne zdrowie, o własne bezpieczeństwo i o własny dobrostan. Podziękowała funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom za profesjonalizm, za odwagę, za codzienną gotowość do niesienia pomocy oraz pracownikom cywilnym. Przekazała także podziękowania rodzinom, bo to one często dzielą ciężar odpowiedzialności służby, niepokój związany z trudnymi interwencjami i oczekiwanie na bezpieczny powrót do domu.

Następnie do zgormadzonych swoje słowa skierował Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, który przekazał słowa uznania dla policjantek i policjantów, pracownic oraz pracowników garnizonu dolnośląskiego Policji, którzy swoją pracą i służbą każdego dnia budują bezpieczeństwo naszego kraju. Wskazał, jak ogromne ma to znaczenie. Komendant Główny zaznaczył również, że z Programu Modernizacji Policji na lata 2026-2029, blisko 7,3 miliarda zł, trafi właśnie do Policji i z tych środków będą także wspierane inwestycje oraz różne działania na Dolnym Śląsku. Podkreślił, jak ważne jest odpowiednie wyposażenie funkcjonariuszy w sprzęt, ich dobre wyszkolenie oraz zabezpieczenie każdego dnia. Wspomniał o uruchomieniu 5 dodatkowych ośrodków szkolenia, oprócz istniejących szkół Policji w Polsce, bo szkolenia policjantów są jednym z priorytetów kierownictwa polskiej Policji.

,,To dla mnie ogromny zaszczyt i radość dzisiaj z państwem świętować kolejną rocznicę powołania Polskiej Policji. Ta uroczystość to nie tylko moment wręczenia awansów i odznaczeń, ale także dla nas możliwość wyrażenia swojej wdzięczności i powiedzenia prostych słów - dziękujemy. Właśnie wy jesteście filarem, rdzeniem naszego państwa i ja mogę dzisiaj z pełną stanowczością powiedzieć, że dolnośląska Policja z obowiązków wywiązuje się znakomicie. Panie Generale warto o tym mówić, że te wyzwania z którymi codziennie się zmagacie wymagają odpowiedniego podejścia, profesjonalizmu i zaangażowania i tu na Dolnym Śląsku mamy tego pełen obraz.” – tymi słowami do policjantek i policjantów zwróciła się Wojewoda Dolnośląski Anna Żabska.

Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Julian Żygadło odczytał list Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pawła Gancarza z gratulacjami z okazji Święta Policji i podziękowaniami za odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska oraz zapewnieniami o gwarancji dalszej współpracy i wsparcia we wszelkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

W imieniu Prezydenta Wrocławia głos zabrał Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur. Pogratulował wszystkim odznaczonym i awansowanym, życzył odwagi i pasji, którą policjantki oraz policjanci mają w swoich sercach i głowach. Dziękował także za służbę w imieniu władz Wrocławia i wszystkich mieszkańców miasta, bo mogą się oni czuć bezpiecznie.

Zwieńczeniem wojewódzkich obchodów Święta Policji była defilada kompanii i orkiestry policyjnej oraz wyjątkowa parada pojazdów służbowych wykorzystywanych w codziennej służbie przez dolnośląskich policjantów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym, a także dziękujemy zaproszonym gościom za udział w uroczystości oraz nieustanne wspieranie działań Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska.