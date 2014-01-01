Kolejne mocne uderzenie w narkobiznes – dolnośląscy policjanci zlikwidowali profesjonalne laboratorium, zabezpieczając narkotyki warte blisko 14,5 miliona złotych! Powrót Drukuj Profesjonalna linia produkcyjna służąca do wytwarzania syntetycznych narkotyków, zabezpieczone nie mniej niż 250 litrów klofedronu oraz ponad 2 tysiące litrów prekursorów chemicznych, a także zatrzymane dwie osoby odpowiedzialne za przestępczy proceder – to efekt kolejnej skutecznej realizacji wymierzonej w narkobiznes. Działania przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy wsparciu policjantów z Grodziska Wielkopolskiego i Rakoniewic, a także Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu oraz Laboratorium Kryminalistycznego z wielkopolskiej komendy wojewódzkiej. Śledczy oszacowali wartość detaliczną zabezpieczonych narkotyków na blisko 14,5 miliona złotych! Zatrzymani decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu od kilku miesięcy prowadzili intensywne czynności operacyjne dotyczące rozległej i wielowątkowej sprawy związanej z działalnością grupy przestępczej zajmującej się produkcją syntetycznych narkotyków. Skrupulatnie gromadzone informacje, analiza zgromadzonego materiału oraz konsekwentnie prowadzone działania pozwoliły policjantom precyzyjnie wytypować miejsce, w którym odbywała się produkcja substancji psychotropowych na wielką skalę.

Podczas realizacji tej sprawy policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej współpracowali ściśle z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, Komisariatu Policji w Rakoniewicach, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W trakcie skoordynowanych działań prowadzonych na terenie województwa wielkopolskiego policjanci zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę odpowiedzialnego za wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci 3-CMC, znanej jako klofedron. Chwilę później w ręce funkcjonariuszy trafiła kolejna osoba mająca związek z tym przestępczym procederem.

Podczas przeszukania miejsca realizacji mundurowi ujawnili profesjonalnie wyposażoną linię produkcyjną przeznaczoną do wielkoskalowego wytwarzania narkotyków syntetycznych. Na uwagę zasługuje fakt, że osoby odpowiedzialne za ich produkcję stworzyły na terenie laboratorium prowizoryczne warunki bytowe, próbując w ten sposób ukryć swoją działalność. Nie zważali przy tym na ogromne zagrożenie dla własnego życia i zdrowia wynikające z kontaktu z toksycznymi substancjami oraz trującymi oparami powstającymi podczas zachodzących reakcji chemicznych.

W wyniku przeprowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli nie mniej niż 250 litrów klofedronu w postaci płynnej i częściowo skrystalizowanej. Do policyjnego depozytu trafiły również prekursory chemiczne służące do produkcji syntetycznych narkotyków w ilości blisko 2 tysięcy litrów, a także kompletna linia technologiczna wraz z urządzeniami wykorzystywanymi do prowadzenia nielegalnej produkcji. Wartość detaliczna zabezpieczonych narkotyków na czarnym rynku została oszacowana na blisko 14,5 miliona złotych!

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił Prokuraturze Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim przedstawić obu zatrzymanym zarzuty dotyczące wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych, tj. czynu z art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim prowadzą dalsze czynności mające na celu ustalenie wszystkich osób uczestniczących w przestępczym procederze oraz pełnego zakresu działalności grupy. Przypomnijmy, że za wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowych ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę nawet 20 lat pozbawienia wolności.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu