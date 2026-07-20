Przechwycone 300 kg tytoniu i dwie osoby zatrzymane – to efekt działań lubińskich policjantów i funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego Data publikacji 20.07.2026 Powrót Drukuj Zabezpieczone ponad 300 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz zatrzymani dwaj mieszkańcy powiatu nowosolskiego – to efekt współpracy policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z funkcjonariuszami legnickiego oddziału Urzędu Celno-Skarbowego. Wprowadzenie do obrotu zabezpieczonej kontrabandy naraziłoby Skarb Państwa na straty wynoszące ponad pół miliona złotych. Sprawa jest rozwojowa i śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Podejrzani usłyszeli już zarzuty, a o ich losie zdecyduje sąd.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą lubińskiej komendy powiatowej, przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy, w wyniku pracy operacyjnej ustalili, że na terenie powiatu, dochodzi do przewozu i sprzedaży znacznych ilości nielegalnego tytoniu.



W czwartek, 16 lipca br., funkcjonariusze obu służb w tym samym czasie przeprowadzili skoordynowaną i dynamiczną realizację, dzięki której przechwycili łącznie ponad 300 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy.



Działania przebiegły dwutorowo. Lubińscy policjanci wraz z legnickimi funkcjonariuszami UCS zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, w wieku 28 i 56 lat, którzy zamierzali nadać kilkadziesiąt paczek nielegalnego tytoniu o wadze 117 kilogramów. Wprowadzenie do obrotu zabezpieczonej kontrabandy naraziłoby Skarb Państwa na straty wynoszące 200 tysięcy złotych.



W tym samym czasie funkcjonariusze UCS zabezpieczyli ponad 100 paczek tytoniu o wadze 217 kilogramów, nadanych już za pośrednictwem firmy kurierskiej.



Wspólne działania obu służb udaremniły wprowadzenie do obrotu tego nielegalnego towaru. Gdyby do tego doszło, naraziłoby to Skarb Państwa na straty w wysokości 600 tysięcy złotych.



Obaj zatrzymani mężczyźni, mieszkańcy powiatu nowosolskiego, trafili do policyjnej celi. Usłyszeli już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Za przestępstwo nabywania, przechowywania i przewożenia wyrobów akcyzowych w postaci tytoniu, grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, lub obie te kary łącznie.



Aktualnie funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy. Sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.



kom. Przemysław Ratajczyk



Źródło: KPP w Lubinie

podkom . Sylwia Serafin

tel. 601 974 322

