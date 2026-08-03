Poważny wypadek na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności poważnego wypadku drogowego, do którego doszło w Jeleniej Górze. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych jeden z pojazdów wjechał na chodnik, potrącając dwoje pieszych. Oboje poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, a stan jednego z nich jest bardzo ciężki. Na miejscu przez wiele godzin pracowali funkcjonariusze, biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz prokurator. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy, który pozwoli na szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za jego spowodowanie.

Do wypadku doszło 2 sierpnia 2026 roku, około godziny 12.30, na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 72-letni kierujący samochodem marki Suzuki, jadąc od strony Szklarskiej Poręby w kierunku centrum Jeleniej Góry, na wprost przez skrzyżowanie pasem ruchu przeznaczonym do skrętu w prawo zderzył się z wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej pojazdem marki VW, kierowanym przez 31-letnią kobietę.

Siła uderzenia spowodowała, że samochód marki Suzuki zmienił tor jazdy, wjechał na chodnik i potrącił poruszających się nim pieszych: 55-letnią kobietę oraz 57-letniego mężczyznę. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Stan mężczyzny lekarze określają jako bardzo ciężki.

Badanie wykazało, że zarówno kierujący pojazdami, jak i pozostali uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Na miejscu wypadku policjanci wykonali czynności procesowe oraz sporządzili dokumentację niezbędną do dalszego postępowania. W czynnościach uczestniczył biegły z zakresu ruchu drogowego oraz prokurator, którzy wspólnie z funkcjonariuszami analizują zgromadzony materiał dowodowy.

Obecnie policjanci prowadzą czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia oraz ustalenie odpowiedzialności jego uczestników. Ostateczna ocena przebiegu wypadku będzie możliwa po zakończeniu wszystkich czynności procesowych, analizie zabezpieczonych śladów, opinii biegłego oraz zgromadzonego materiału dowodowego.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne przestrzeganie oznakowania pionowego i poziomego oraz zwracanie uwagi na organizację ruchu, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań. Chwila nieuwagi, nieprawidłowy wybór pasa ruchu lub nieostrożne włączanie się do ruchu mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń, których konsekwencje odczuwają nie tylko kierowcy, ale również piesi.

nadkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp. Edyta Bagrowska

tel. 604 580 490