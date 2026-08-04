Kierował po alkoholu, posiadał narkotyki i przebywał w Polsce wbrew decyzji o wydaleniu Data publikacji 04.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z komendy powiatowej w Środzie Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który kierował samochodem znajdując się pod wpływem alkoholu. W trakcie kontroli funkcjonariusze znaleźli również przy nim środki odurzające. Dalsze sprawdzenia wykazały, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, kierował samochodem bez ważnych badań technicznych, a także przebywał na terytorium Polski pomimo obowiązującej decyzji o wydaleniu z kraju. Po wykonaniu czynności procesowych i administracyjnych został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Podczas patrolu na terenie gminy Miękinia funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Ford.

Już na początku interwencji policjanci wyczuli od kierującego woń alkoholu. W pojeździe zauważyli również otwartą butelkę z alkoholem. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 29-letni mężczyzna miał ponad pół promila alkoholu w organizmie.

Zachowanie kierującego wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, dlatego podjęli oni dalsze czynności. W ich trakcie znaleziono przy mężczyźnie 0,65 grama marihuany. W związku z podejrzeniem, że mógł znajdować się również pod wpływem środków odurzających, pobrano od niego krew do dalszych badań.

Ponadto okazało się, że 29-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a samochód, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych. Mężczyzna oświadczył także, że zgubił swój paszport. Weryfikacja w policyjnych systemach informatycznych wykazała jednak, że dokument utracił ważność kilka miesięcy wcześniej. Ponadto figurowała w nich informacja, że obywatel Ukrainy powinien opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wydanej wobec niego decyzji o wydaleniu.

Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Pojazd został zabezpieczony administracyjnie. Policjanci sporządzili również dokumentację niezbędną do realizacji procedury związanej z wydaleniem cudzoziemca z terytorium Polski.

Po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności procesowych i administracyjnych 29-latek został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Legnicy, którzy przejęli dalszą realizację skutecznej procedury deportacyjnej.

Przypominamy, że kierowanie pojazdem po alkoholu, posiadanie środków odurzających oraz niestosowanie się do obowiązujących przepisów prawa wiążą się z odpowiedzialnością karną i administracyjną. Policjanci konsekwentnie reagują na wszelkie przypadki naruszania prawa, eliminując z dróg osoby stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

Każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek przestrzegania obowiązującego prawa. Wobec osób, które nie stosują się do przepisów, są podejmowane stanowcze działania.

nadkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KPP w Środzie Śląskiej

mł. asp. Katarzyna Radoń

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