Podziękowania dla wrocławskich policjantów od matki za uratowanie życia jej córki - Bieżące informacjePolicja Dolnośląska

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Podziękowania dla wrocławskich policjantów od matki za uratowanie życia jej córki

Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wpłynęły piękne podziękowania dla wrocławskich negocjatorów i policjantów prewencji od matki za uratowanie życia jej córki. Mundurowi pomogli nastolatce znajdującej się w kryzysie emocjonalnym, która postanowiła odebrać sobie życie stojąc na krawędzi wieżowca na 11 piętrze. Ich prawie 1,5 godzinna rozmowa odwiodła młodą dziewczynę od tego pomysłu. Cała i zdrowa została przekazana pod opiekę medyków i rodziny.

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca tego roku. Policjanci zostali zaalarmowani o nastolatce siedzącej na krawędzi dachu wieżowca na 11 piętrze. Pierwsi na miejscu byli funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, którzy weszli na dach. Dziewczyna znajdowała się w wyraźnym kryzysie emocjonalnym i odmawiała rozmowy z jakimkolwiek mężczyzną. W patrolu z wrocławskiego oddziału prewencji służbę pełniła akurat policjantka, która świeżo ukończyła szkolenie podstawowe. To właśnie jej jako pierwszej 14-latka zaufała i pozwoliła na rozmowę.

W międzyczasie na miejsce dojechali dolnośląscy negocjatorzy, którzy również za zgodą nastolatki, dołączyli się do wspólnej rozmowy. Po blisko 1,5 godzinnej konwersacji dziewczynka zdecydowała się zejść z dachu. Policjanci otoczyli ją opieką do czasu przyjazdu medyków i rodziny. Nie poprzestali jedynie na samej rozmowie, ale zajęli się także wsparciem po samym zdarzeniu.

Wszyscy mundurowi biorący udział w tym zdarzeniu wykazali się profesjonalizmem, wyrozumiałością, cierpliwością i empatycznością. Wielkie słowa uznania należą się policjantce przebywającej aktualnie na tzw. adaptacji do służby, za zaangażowanie i pomoc dziewczynce. Z wyrazami szacunku dla mundurowych zwróciła się bezpośrednio w swoich podziękowaniach mama nastolatki pisząc m.in. „… dzięki ich profesjonalizmowi, opanowaniu, empatii niezwykłemu zaangażowaniu, moja córka żyje. W sytuacji, w której każda chwila mogła mieć decydujące znaczenie, wykazali się nie tylko najwyższymi kompetencjami zawodowymi, ale przede wszystkim  ogromnym człowieczeństwem.”

W swoich emocjonalnych podziękowaniach, mama nie kryła wzruszenia całą sytuacją. To najpiękniejsza nagroda dla mundurowych – kolejne uratowane życie.

Kryzys emocjonalny – nie czekaj, reaguj!

Kryzys psychiczny nie zawsze wygląda tak samo. Może to być narastające poczucie bezradności, depresja, lęk, wycofanie z życia, ale też bezpośrednie komunikaty o braku sensu życia, czy zamiarach samobójczych. W takich momentach najważniejsze jest, aby nie zostawać z tym samemu.

Rozmowa, kontakt z bliską osobą albo specjalistą może być pierwszym krokiem do przerwania kryzysu. Nie trzeba mieć „pewności”, że sytuacja jest poważna – wystarczy niepokój, by zareagować.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty lub ktoś bliski znajduje się w kryzysie emocjonalnym, pomoc jest dostępna bezpłatnie i anonimowo:

  • Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym (Fundacja ITAKA), tel. 800 70 2222 (24/7)
  • Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, tel. 116 123
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 116 111

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy zawsze dzwonić pod numer alarmowy 112.

Nie trzeba być samemu w trudnych chwilach. Sięgnięcie po pomoc to nie słabość — to decyzja, która może uratować życie.

asp. szt. Monika Kaleta

Sekcja Prasowa
KWP we Wrocławiu

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