Niebezpieczna sytuacja na torach mogła mieć swój tragiczny finał Data publikacji 12.08.2026 Powrót Drukuj Alkohol w organizmie i lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa, często prowadzić mogą do nieodwracalnych oraz tragicznych w skutkach zdarzeń. Szczególnie gdy na reakcje jest tylko kilka sekund lub jest wręcz niemożliwa. Taka sytuacja mogła mieć niestety miejsce na stacji kolejowej w Bolesławcu, gdzie skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazał się 20-latek, który nagle postanowił przebiec przed nadjeżdżającym kilkudzisięciotonowym pociągiem ze składu Kolei Dolnośląskich. Tym razem do tragedii na szczęście nie doszło, ale…

Dzięki natychmiastowej reakcji świadków zdarzenia, ten młody mężczyzna oraz jego 20 i 19-letni kompan nocnej wyprawy, zostali chwilę później zatrzymani. Cała sytuacja miała miejsce około godziny 23:15 na stacji kolejowej w Bolesławcu, a samo zdarzenie zarejestrowała kamera z nadjeżdżającego pociągu Kolei Dolnośląskich.

Nagranie to postanowiliśmy opublikować ku przestrodze dla innych osób, które być może nie zdają sobie do końca sprawy z zagrożeń, jakie powstają poprzez takie właśnie zachowanie nie tylko dla nich samych. Nagłe hamowanie kilkudziesięciotonowego pociągu, jest bowiem również wysoce niebezpieczne dla wszystkich przemieszczających się nim pasażerów i w niektórych przypadkach może prowadzić do poważnego wypadku lub nawet katastrofy w ruchu.

Młody mężczyzna wskoczył z peronu na tory i zdążył przebiec, ale nie wszyscy mają tyle szczęścia. Podczas policyjnej interwencji funkcjonariusze ustalili, że wcześniej wspólnie i dwoma kolegami, awanturowali się na stacji i byli agresywni w stosunku do znajdujących się tam innych podróżnych. Wszyscy byli pijani, a badanie alkomatem przeprowadzone przez policjantów wykazało od blisko 1,3 do ponad 1.8 promila alkoholu w wydychanym przez nich powietrzu. Ci trzej agresywni mieszkańcy powiatu legnickiego zostali zatrzymani do wytrzeźwienia i spędzili tę noc w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Następnie w związku z popełnieniem różnych wykroczeń m.in. z art. 51 § 2, 145 oraz 65a Kodeksu wykroczeń, sprawa ta zakończyła się w postępowaniem mandatowym. 20-latek przebiegający przez tory przed nadjeżdżającym pociągiem w związku z naruszeniem przepisów z art. 65 § 3 ustawy o transporcie kolejowym, został także ukarany mandatem w wysokości 2000 zł .

Przypominamy, że lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa szczególnie w rejonie złożonej infrastruktury drogowej lub kolejowej, może doprowadzić do tragedii. Człowiek w starciu z pociągiem, jak wszyscy wiemy, nie ma żadnych szans…

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Źródło:

Koleje Dolnośląskie S.A.

Rzecznik Prasowy

tel. 781 707 083

KPP w Bolesławcu

Oficer Prasowy

tel. 600 266 990

Film: Koleje Dolnośląskie S.A.