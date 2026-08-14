Areszt za udział w oszustwach pod legendą, tym razem policjanci zatrzymali 27-latkę... Data publikacji 14.08.2026 Powrót Drukuj Mimo wielu apeli o stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec osób próbujących wzbudzać ogromne emocje podczas rozmów telefonicznych, aby w konsekwencji doprowadzić do przekazania im pieniędzy – nadal dochodzi do wielu tego typu oszustw. Tym razem dzięki skutecznej i wieloaspektowej pracy operacyjnej kryminalnych z trzebnickiej komendy powiatowej, zatrzymana została 27-letnia mieszkanka powiatu wrocławskiego, która podejrzana jest o udział w co najmniej dwóch oszustwach metodą „na wypadek”. Kobieta pełniła funkcję tak zwanego „odbieraka” i bez jakichkolwiek skrupułów, pobierała od osób pokrzywdzonych gotówkę. Straty poniesione przez seniorów wyniosły łącznie 290 tysięcy złotych.

Na terenie powiatu trzebnickiego doszło do dwóch wyjątkowo dotkliwych oszustw, których ofiarami kolejny raz padły osoby starsze. Przestępcy działali według dobrze znanego wydawać by się mogło wszystkim scenariusza, jak się niestety okazało wciąż bardzo skutecznego. Podczas rozmów telefonicznych z głębokim przekonaniem w głosie, informowali oni o rzekomym wypadku spowodowanym przez członka rodziny i przekonywali pokrzywdzonych, że jedynym sposobem pomocy i uniknięcia poważnych konsekwencji, jest natychmiastowe przekazanie dużej sumy pieniędzy.

W wyniku tych przestępstw jedna z pokrzywdzonych straciła 240 tysięcy złotych, natomiast druga przekazała oszustom 50 tysięcy złotych.

Gdy seniorki zorientowały się, że zostały oszukane zawiadomiły miejscowych policjantów, którzy od razu przystąpili do działania. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z trzebnickiej komendy powiatowej podjęli wszelkie możliwe do realizacji intensywne czynności operacyjne, aby ustalić i zatrzymać sprawców.

Policjanci analizowali każdy trop i zabezpieczali materiał dowodowy, wykonywali liczne czynności procesowe oraz poza procesowe, a także intensywnie działali operacyjne. Doświadczenie i zaangażowanie funkcjonariuszy doprowadziły do przełomu w sprawie, a efektem tej pracy było wytypowanie oraz zatrzymanie 27-letniej mieszkanki powiatu wrocławskiego. Ustalenia potwierdziły, że pełniła ona funkcję tzw. „odbieraka”, czyli osoby odbierającej od pokrzywdzonych pieniądze.

Kobieta została zatrzymana na terenie Wrocławia, w miejscu wcześniej ustalonym przez funkcjonariuszy, a następnie trafiła do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Obszerny materiał dowodowy zgromadzony przez policjantów dał podstawę do przedstawiania kobiecie w prokuraturze zarzutów, które dotyczyły oszustw znacznej wartości oraz posiadania narkotyków.

Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanej tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Za popełnione przestępstwa kobiecie grozić może kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W tym przypadku kara ta może jednak zostać zwiększona o połowę jej wymiaru, ponieważ z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 27-latka działała w warunkach recydywy.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy

KWP we Wrocławiu

Źródło: KPP w Trzebnicy

mł. asp. Lidia Łynko

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